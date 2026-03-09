공습 1주전 美정보당국 “이란 정권교체 힘들것”

[1주일 넘긴 美-이란 전쟁]
미국 정보당국이 미군이 대대적인 이란 공격을 감행해도 신정일치 체제를 지향하는 현 이란 정권을 붕괴시킬 가능성이 낮다는 보고서를 지난달 28일 공습 시작 약 1주일 전에 작성했다고 워싱턴포스트(WP)가 7일(현지 시간) 보도했다. 사실상 전쟁의 장기화를 미국 또한 예측했다는 분석이 나온다.
美도 사실상 전쟁 장기화 예측
“야권 세력 권력장악 가능성 낮아”
WP에 따르면 미 국가정보국(DNI) 산하 국가정보위원회(NIC)는 이번 공습으로 숨진 알리 하메네이 이란 최고지도자 등 최고 지도부를 제한적으로 타격하는 작전과 이란 정부기관 전반을 겨냥한 광범위한 공격 작전을 상정했다. 두 작전 뒤 발생할 수 있는 이란의 권력 승계 상황도 분석했다.
이 보고서는 두 작전 중 어떤 것을 택하고, 하메네이가 생존하건 하지 않건 ‘신정일치 체제가 권력 연속성을 지닐 것’이라는 결론을 내렸다. 신정일치 체제에 대한 국민 동의가 광범위하고 이란의 군사안보 및 경제 분야를 장악해 ‘정부 위의 정부’로 불리는 군사조직인 혁명수비대를 민중 봉기로 축출하는 게 어렵다는 이유에서다.
같은 이유에서 이란 야권 세력이 권력을 장악할 가능성 또한 낮다고 평가했다. 이 보고서는 미국이 지상군을 이란에 투입하는 방안과 소수민족 쿠르드족을 이용해 이란 내부에서 반란을 유도하는 방안 등은 상정하지 않았다.
이 보고서의 내용은 향후 이란 정권 교체 과정에 개입할 뜻을 밝힌 도널드 트럼프 미국 대통령의 바람과 상당한 거리가 있다는 분석이다. 트럼프 대통령은 이란의 차기 최고지도자로 하메네이의 차남 모즈타바 같은 강경파 인사가 부적절하다는 뜻을 밝혔다. 또 이란 군부가 무기를 내려놓을 것을 희망한다며 “그들이 국민에게 항복할 것”이라고 기대했다.
이기욱 기자 71wook@donga.com
