트럼프 사저에 무장 침입 20대男, 총 맞고 숨져

총-연료통 들고 마러라고 진입 시도
도널드 트럼프 미국 대통령의 자택이 있는 플로리다주 팜비치의 ‘마러라고 리조트’의 통제 구역에 22일 오스틴 터커 마틴(21)이라는 남성이 침입했다가 사살됐다. 사건 당시 트럼프 대통령은 워싱턴 백악관에 체류했던 것으로 파악됐다.
사건 당시 트럼프는 백악관 머물러
AP통신 등에 따르면 백악관 비밀경호국은 미 동부시간 22일 오전 1시 30분경 마틴이 마러라고 북문 근처의 통제 구역 안으로 진입을 시도하던 도중 비밀경호국 요원 2명, 팜비치 카운티 부보안관 등과 대치하다 사살됐다고 밝혔다. 마틴은 노스캐롤라이나주 출신의 백인 남성이며 그의 정확한 침입 동기는 아직 알려지지 않았다.
마틴은 노스캐롤라이나의 한 골프장에서 일했으며, 월급의 일부를 자선기관에 기부한 적도 있다. 그의 가족은 며칠 전 그에 대한 실종 신고를 했다.
수사당국은 마틴이 노스캐롤라이나주를 떠나 플로리다주를 향해 남쪽으로 가던 중 산탄총을 구입한 것으로 파악했다고 밝혔다. 마틴의 차에서는 산탄총과 연료통으로 보이는 물건이 발견됐다.
마틴은 사살 당시 “산탄총과 연료통을 내려놓으라”는 요원들의 지시를 따르지 않은 것으로 알려졌다. 그가 산탄총을 발사 위치로 들어 올리자 비밀경호국 요원 등이 그 위협을 무력화하기 위해 발포했다는 것이다.
마틴의 친척이며 그와 함께 자랐다는 브래든 필즈(19)는 AP통신과의 인터뷰에서 “우리 가족은 트럼프 대통령의 열성 지지자”라고 밝혔다. 필즈는 “그(마틴)는 좋은 사람이다. 조용하고 총을 무서워했으며 나는 그가 이런 일을 했다는 것이 믿어지지 않는다”고 했다.
트럼프 대통령은 대선 유세가 한창이던 2024년 7월 펜실베이니아주 버틀러에서 20세 남성 토머스 매슈 크룩스가 쏜 총탄에 오른쪽 귀 윗부분을 다쳤다. 크룩스는 현장에서 사살됐다. 두 달 후에는 그가 플로리다주의 한 골프장에 있을 때 백인 남성 라이언 루스가 그를 암살하려 접근하다 체포됐다. 루스는 4일 종신형을 선고받았다.
