WSJ “美밴스, 金총리에 ‘쿠팡 등 美기업 불이익조치 말라’ 경고”

WSJ는 27일 관계자를 인용해 밴스 부통령이 23일 김 총리를 만난 자리에서 “쿠팡을 포함한 미국 기술기업에 대한 처벌을 경고했다”고 보도했다.

김민석 국무총리가 23일(현지시간) 미국 워싱턴DC 주미한국대사관에서 기자회견을 열고 JD 밴스 미국 부통령과의 회담 결과에 대해 밝히고 있다. 2026.01.23. 뉴스1

앞서 23일 김 총리는 워싱턴 주미대사관에서 기자들과 만나 50분 정도 이어진 회담에서 밴스 부통령이 관심 있는 부분을 물었고, 그에 대한 자신의 답변도 있었다고 말했다.