대만, 美에 공장 지으면 반도체 관세 ‘조건부 면제’

15일(현지 시간) 미국이 대만과 무역합의를 체결하고 대만에 대한 상호관세율을 기존 20%에서 15%로 낮추기로 했다. 그 대가로 대만은 TSMC 등 자국 기업의 대미(對美) 투자 2500억 달러(약 368조 원)에 정부 신용보증 2500억 달러를 추가 제공하기로 했다.
이날 미 상무부는 “대만 반도체·기술 기업들이 최소 2500억 달러 규모로 미국에 직접 투자하기로 했다”고 밝혔다. 상호관세율을 낮춰주는 대신 반도체 기업 TSMC가 중심이 돼 미국 내 첨단 반도체, 에너지, 인공지능(AI) 생산 및 혁신 역량 구축을 위한 대규모 투자를 단행한다는 것. 이와 별개로 대만 정부는 최소 2500억 달러 규모의 신용보증을 제공해 미국의 반도체 공급망 구축 등을 지원한다고 상무부는 덧붙였다.
특히, 미국은 자국에서 반도체 생산시설을 설립하는 대만 기업의 경우, 해당 시설이 지어지는 기간 동안 생산능력의 2.5배에 해당하는 물량에 대해 관세를 면제하기로 했다. 또 미국 내 반도체 생산시설이 완공되면 생산능력의 1.5배까지 관세를 물리지 않기로 했다. 한국이 지난해 미국과 무역합의를 통해 반도체 분야에서 대만보다 ‘불리하지 않은 대우’를 약속 받은 만큼 미국과의 추가 협상에 관심이 쏠린다.
댓글 0