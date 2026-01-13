“바지 깜빡한 건 아니고요”…‘하의 실종’ 지하철 타기 올해도

수십 명의 승객이 하의를 입지 않은 채 ‘맨다리’로 열차에 올라탔다. 영국 런던의 ‘바지 없이 지하철 타기(No Trousers Tube Ride)’ 행사가 올해도 어김없이 열렸다.
12일(현지시간) BBC 등에 따르면, 지난 2002년 미국 뉴욕에서 ‘임프로브 에브리웨어(Improv Everywhere)’라는 단체가 시작한 이 퍼포먼스는 2009년 런던에 상륙해 올해로 17년째 명맥을 이어오고 있다.
● “거창한 목적은 없다… 즐거우면 그만”
시민들은 하나의 축제처럼 즐기는 분위기다. 현지 언론과 소셜미디어(SNS)에 따르면, 한 참가자는 인터뷰에서 “바지를 벗는 순간 엄청난 해방감을 느꼈다”며 “무표정한 출퇴근길에 잠시나마 웃음을 줄 수 있어 뿌듯하다”고 소감을 전했다.
바지를 제대로 갖춰 입은 주변 승객들 역시 갑작스러운 ‘하의 실종’ 행렬에 당황하면서도, 이내 휴대폰을 꺼내 사진을 찍거나 참가자들과 농담을 주고받는 등 유쾌한 반응을 보였다.
주최 측은 “이 행사에 거창한 메시지나 자선 목적은 없다”며 “오직 즐거움을 찾고, 일상에 지친 승객들에게 뜻밖의 웃음을 선사하는 것이 유일한 취지”라고 강조했다.
● “불쾌감 유발” vs “자유로운 문화”… 엇갈리는 시선
그러나 이를 둘러싼 비판의 목소리도 높다. 공공장소에서의 노출이 타인에게 불쾌감을 주거나, 성범죄 피해자들에게 트라우마를 유발할 수 있다는 지적이다.
영국 작가 엠마 클라크는 “여성 대상 폭력(VAWG) 수치가 여전히 높은 상황에서 이런 행위는 안전에 위협이 될 수 있다”고 비판했다. 실제로 영국 철도경찰(BTP) 데이터에 따르면, 2024~2025년 지하철 내 성범죄 건수는 595건으로 집계됐다.
당국은 행위 자체가 불법은 아니라는 입장이다. BTP 대변인은 “바지를 입지 않은 것만으로 처벌할 수는 없지만, 모든 참가자는 다른 승객을 존중해야 한다”며 “성범죄 근절은 우리의 최우선 과제인 만큼 위협을 느꼈다면 즉시 신고해달라”고 밝혔다.
김영호 기자 rladudgh2349@donga.com
