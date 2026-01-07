인도서 40대 韓남성 흉기 찔려 숨져…20대 현지 동거녀 체포

인도에서 40대 한국인 남성이 동거하던 20대 현지인 여자친구와 말다툼을 하다가 흉기에 찔려 숨졌다고 현지 매체가 보도했다.
6일(현지 시간) 인도 매체 타임스오브인디아에 따르면 4일 새벽 인도 북부 우타르프라데시주 그레이터노이다의 한 아파트에서 한국인 남성 A 씨(47)가 동거 중인 인도 여성 B 씨(22)의 흉기에 찔렸다. B 씨는 범행 직후 운전기사를 불러 A 씨를 병원으로 이송했으나, A 씨는 끝내 사망했다.
체포된 B 씨는 관계 당국의 조사에서 사건 당일 음주 문제로 다툼이 발생했다고 진술한 것으로 알려졌다. 이 과정에서 충동적으로 A 씨를 공격했다고 주장한 것으로 전해졌다. 다만 A 씨를 살해할 의도는 없었다고 말한 것으로 알려졌다.
경찰 관계자는 운전기사 등의 말을 인용해 두 사람이 평소에도 사소한 문제로 자주 다퉜다고 말했다고 타임스오브인디아는 전했다.
A 씨는 10년간 그레이터노이다의 한 물류 회사에서 일한 회사원으로, B 씨와 2년간 동거해 온 것으로 알려졌다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
