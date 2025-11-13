中이 尹에 썼던 “불에 타 죽을 것”, 이번엔 日다카이치에 사용

다카이치 사나에 일본 총리가 30일 경북 경주 APEC 정상회의장에서 열린 이재명 대통령과의 한일 정상회담에서 발언하고 있다. (APEC 2025 KOREA & 연합뉴스. 재판매 및 DB 금지) 2025.10.30/뉴스1

또 “일본은 한때 대만을 식민 통치해 수많은 범죄를 저질렀다”며 “일본 군국주의 역사상 여러차례 이른바 ‘존립 위기 사태’를 구실로 대외 침략을 감행했고 ‘자위권 행사’를 이유로 9·18 사변을 무모하게 일으켜 중국 침략 전쟁을 일으키고 중국을 포함한 아시아 및 전 세계 사람들에게 심각한 재앙을 초래했다”고 밝혔다.