日축구국대 포스터 ‘태극기 모양’ 논란…협회 “의도 없었다”

일본축구협회(JFA)가 국가대표팀을 홍보하기 위해 만든 포스터 속 이미지가 태극기를 연상시킨다는 지적이 나오며 일본 내에서 논란이 되고 있다.
일본축구협회는 이달 10일 일본 내 아이돌그룹 멤버 중 축구를 좋아하는 12명을 모아 국가대표 공식 앰배서더 유닛인 ‘JI 블루’를 결성했다면서 이들의 모습 등을 담은 포스터를 공식 홈페이지에 공개했다.
포스터에 등장하는 아이돌은 일본 축구대표팀의 공식 복장인 파란색 상의를 착용했고 배경에는 일장기 윗부분이 드러나 있다. 또 각 모서리에는 길이가 짧은 3묶음 줄이 배치돼 있다.
포스터가 공개된 뒤 일본 내에서 포스터 속 이미지가 태극기를 연상시킨다는 의견이 나오며 큰 논란이 되고 있다. 일부 누리꾼은 “빨강, 파랑, 검정으로 구성된 배색과 배치가 (태극기와) 거의 같다”, “일본 축구 대표 홍보 포스터에 왜 한국의 태극기를 연상시키는 이미지가 들어갔나”라는 의견을 내놨다.
논란이 커지자, 일본축구협회는 “디자인을 작성할 때 (논란을 불러일으킬) 의도는 없었다”고 산케이신문에 전했다. 이어 “2025년 3월에 일본축구협회가 일본 대표 감독·선수 초상을 활용해 작성·발표했던 것과 같은 개념으로 작성했다”고 부연했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0