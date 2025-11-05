젠슨 황, “블랙웰 中수출” 트럼프 설득… 참모들이 막아

부산 정상회담 직전까지 허용 요구
루비오 등 “美안보 약화시킬 것” 반대
트럼프, 시진핑과 회담때 거론 안해
도널드 트럼프 미국 대통령이 지난달 30일 부산 김해국제공항에서 열린 시진핑(習近平) 중국 국가주석과의 정상회담 때 엔비디아의 최신 인공지능(AI) 반도체 ‘블랙웰’ 수출을 거론하지 않은 건 참모들의 요청 때문이었다고 월스트리트저널(WSJ)이 3일 전했다. 트럼프 대통령과 가까운 젠슨 황 엔비디아 최고경영자(CEO·사진)가 미중 정상회담 직전까지 대통령에게 블랙웰의 중국 수출을 허용해 달라고 설득했지만 첨단기술 유출을 우려한 참모들이 이를 막았다는 것이다.
이날 WSJ에 따르면 시 주석과의 정상회담을 앞두고 마코 루비오 미 국무장관, 하워드 러트닉 상무장관, 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표 등 트럼프 행정부의 핵심 관계자들은 블랙웰의 대중 수출이 중국의 AI 역량을 강화해 미국 안보를 약화시킬 거라며 일제히 반대했다. WSJ는 “트럼프 대통령과 자주 소통하는 황 CEO는 중국 시장 접근을 위해 끊임없이 로비해 왔다”며 “트럼프 대통령도 젠슨 황의 요청을 (중국과) 논의하고 싶어 했다”고 전했다.
미국은 자국 안보에 악영향을 줄 것을 우려해 AI 반도체의 중국 수출을 제한하고 있다. 블랙웰 B200 그래픽처리장치(GPU)는 이전 세대인 H100 기반보다 AI 학습에서 3배, 추론 모델 가동에서 약 15배 강력한 성능을 갖고 있다. 엔비디아는 성능을 낮춘 블랙웰 수정 버전을 중국에 판매하겠다고 트럼프 행정부를 설득하고 있다.
엔비디아의 최신 반도체인 블랙웰의 중국 수출은 수조 원의 매출을 가져올 것으로 기대된다. 엔비디아는 중국 AI 기업 생태계가 엔비디아 반도체에 계속 의존하게 만들려면 대중 수출이 허용돼야 한다는 입장이다. 트럼프 대통령이 이번 미중 정상회담에서 블랙웰 수출을 논의하지 않은 데 대해 엔비디아 수장보다 트럼프 대통령의 핵심 참모들 입김이 더 강하게 작용한 것이라고 WSJ는 해석했다.
미중 정상회담 직전 미국 워싱턴에서 열린 엔비디아 행사에서 황 CEO는 “중국에 세계 AI 연구자의 절반가량이 있다”며 중국 시장의 중요성을 강조했다. 그는 미국이 중국 시장을 영구적으로 포기할까 봐 우려하기도 했다. 이에 따라 내년 4월로 예정된 트럼프 대통령의 중국 방문을 앞두고 황 CEO의 블랙웰 중국 판매 시도가 계속될 것으로 WSJ는 예상했다.
일각에선 트럼프 행정부가 블랙웰 등 최첨단 AI 반도체를 내수용으로만 쓰도록 규제할 수 있다는 전망도 나온다. 트럼프 대통령은 2일 방영된 미 CBS방송 시사프로그램 ‘60분’과의 인터뷰에서 ‘엔비디아가 중국에 최첨단 반도체를 판매하도록 허용할 거냐’는 질문에 “아니다. 우리는 그렇게 하지 않을 것”이라고 답했다. 또 “최첨단 반도체는 미국 말고는 누구도 갖지 못하게 할 것”이라고 강조했다.
