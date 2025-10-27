트뤼도 前총리, 케이티 페리와 佛서 공개 데이트

열애설에 휩싸인 쥐스탱 트뤼도 전 캐나다 총리(54)와 미국의 유명 가수 케이티 페리(41)가 처음 공개 데이트를 즐겼다고 미 연예 매체 TMZ가 보도했다.
25일(현지 시간) 해당 매체에 따르면 두 사람은 이날 밤 페리의 41번째 생일을 맞아 프랑스 파리의 공연예술극장 ‘크레이지호스 파리’에서 카바레 쇼를 관람했다.
당시 극장 앞에는 파파라치와 팬들이 두 사람의 모습을 포착하기 위해 몰린 상태였다. 트뤼도 전 총리와 페리는 공연이 끝난 뒤 손을 잡고 극장에서 걸어 나왔다. 한 팬은 페리에게 장미꽃을 건네며 생일을 축하했다. 파파라치들의 사진 세례를 받은 트뤼도 전 총리와 페리는 행복하게 웃는 표정으로 차에 탑승한 뒤 현장을 떠났다.
두 사람은 지난 7월 캐나다 몬트리올의 한 고급 식당에서 함께 저녁 식사를 하는 모습이 포착돼 열애설이 불거졌다.
이달 11일에는 미국 캘리포니아주 샌타바버라 해안 근처 요트 위에서 포옹하며 입을 맞추는 모습이 담긴 사진이 공개됐다. 영국 매체 데일리메일은 “두 사람이 확실히 교제 중이라는 사실을 밝힐 수 있게 됐다”며 해당 사진을 보도했다.
트뤼도 전 총리는 2023년 18년의 결혼 생활 끝에 방송 진행자 출신인 아내 소피 그레구아르와 이혼했으며 세 명의 자녀를 두고 있다.
페리 역시 2016년부터 연인 관계였던 할리우드 배우 올랜도 블룸과 지난 6월 결별했다. 페리는 블룸과의 사이에 딸 한 명이 있다.
이혜원 기자 hyewon@donga.com
