“미국인의 죽음 조롱했다”…美, 외국인 6명 비자 즉시 취소

미국 정부가 보수 활동가 찰리 커크의 암살 사건을 조롱한 외국인들에 대해 비자를 취소했다. 미국 국무부는 “미국인의 죽음을 기뻐한 외국인을 받아들일 의무가 없다”며 강경 대응 방침을 밝혔다.
미 국무부는 15일 공식 X(구 트위터)를 통해 “미 국무부는 찰리 커크의 암살을 축하했던 비자 소지자들의 신원을 계속해서 확인하고 있다”고 밝혔다.
● 미 국무부, 찰리 커크 암살 조롱한 외국인 6명 사례 공개
국무부는 “더 이상 미국에서 환영받지 못하는 외국인의 사례”라며, 커크의 죽음을 조롱한 후 비자가 취소된 외국인 6명의 사례를 구체적으로 공개했다.
아르헨티나의 국적을 가진 누리꾼은 커크가 죽자 “나는 인종차별, 외국인 혐오, 여성 혐오 수사를 확산하는 데 평생을 바친 사람의 죽음에 관심이 없다”며 “그의 죽음은 마땅한 일”이라고 적었다.
남아프리카공화국 국적자의 경우 “그들(미국인)은 인종차별 집회가 순교로 끝나 상처받았다”며 “그들은 백인 우월주의자들에게 이용당했다”며 커크의 추모 분위기를 비하했다.
멕시코 국적자는 “커크는 인종차별주의자이자 여성혐오주의자였다”라며 “죽어 마땅한 사람들이 있고, 죽어서 세상을 더 나은 곳으로 만드는 사람들이 있다”고 글을 올렸다. 이외에도 브라질, 독일, 파라과이 국적자들이 비슷한 내용의 조롱성 게시물을 올렸다가 비자가 취소된 것으로 알려졌다.
● 찰리 커크는 누구인가
찰리 커크(1993~2025)는 미국의 대표적인 청년 보수 정치 활동가로, 2012년 ‘터닝포인트 USA’를 창립해 청년층을 중심으로 새로운 보수 운동을 이끌었다. 그는 도널드 트럼프 전 대통령의 열렬한 지지자이자 캠프의 핵심 청년 전략가로 활동했으며, 공화당 내 차세대 리더로 주목받았다.
그러나 지난달 10일(현지시간) 유타주 유타밸리대학교에서 진행된 연설 중 괴한의 총격을 받아 병원으로 이송됐으나 끝내 숨졌다. 커크의 사망 소식은 미국 내 정치권에 큰 충격을 주었고, 보수 진영 지지자들은 “표현의 자유를 겨냥한 정치적 폭력”이라며 강하게 반발했다.
이번 조치는 미국 정부가 소셜미디어에서의 발언까지 비자 심사에 반영하고 있다는 점에서 논란이 예상된다. 일각에서는 “표현의 자유 침해”라는 반응도 있지만, 국무부는 “비자 발급과 체류 허가는 미국의 주권 사항”이라고 밝혔다.
최재호 기자 cjh1225@donga.com
