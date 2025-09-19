‘찰리 커크’ 음료잔 표기 거부한 美 스타벅스…논란 일자 “허용”

그동안 정치적 슬로건이나 정치인 등의 이름을 음료 잔에 표시하는 것을 제한해왔던 스타벅스가 최근 암살된 미국의 보수 청년 활동가 ‘찰리 커크’ 등 정치인의 이름을 세기는 걸 제한하지 않기로 했다.
18일(현지시간) 영국 매체 ‘인디펜던드’ 보도에 따르면 스타벅스는 “고객이 원하는 대로 음료 주문 시 어떤 이름도 사용할 수 있도록 했다”고 성명서를 통해 밝혔다.
이번 스타벅스의 성명은 최근 한 여성이 스타벅스에서 음료를 주문하며 잔에 찰리 커크를 표기해달라고 하자 직원이 이를 거부하는 영상을 온라인상에 공개하며 추진됐다.
영상에서 해당 여성은 찰리 커크가 평소 좋아하던 음료를 주문하며 찰리 커크라는 이름으로 불러달라는 요청을 했지만, 스타벅스 직원은 해당 명칭은 정치적인 의미가 있어 불가능하다고 했다.
스타벅스는 음료 주문 시 주문자의 이름 등을 잔에 표기하고 음료 제작이 완료되면 고객이 요청한 명칭을 부르는 방식을 취하고 있다. 다만, 일부가 정치적 슬로건이나 정치인의 이름을 표기해 직원이 이를 외치도록 하는 식으로 악용하는 사례가 있어 스타벅스는 정치적 견해가 담긴 명칭 표기를 그동안 제한해 왔다.
도널드 트럼프 행정부가 찰리 커크 죽음에 대해 정부 주도의 추모식을 열고 그의 죽음을 조롱하는 어떤 행위도 사실상 금지하는 등의 강압적인 정책을 추진하면서 스타벅스도 사실상 백기를 든 것 아니냐는 해석이 나온다.
