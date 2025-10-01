“TV쇼 출신 트럼프·헤그세스, 장성 800명 소집해 마가 찬양가”

전군 지휘관 회의 연설에 美언론 혹평
“주방위군 소령 출신 헤그세스, 장성 모욕
그에겐 군사동맹 관리보다 턱걸이가 중요”
“폭스뉴스 진행자 출신 장관(헤그세스)과 리얼리티쇼 출신 대통령(트럼프)를 위한 무대였다.”
지난달 30일 도널드 트럼프 미국 대통령과 피트 헤그세스 국방장관이 주재한 ‘전군 장성급 지휘관 회의’가 주요 언론과 야당 민주당의 거센 비판을 받고 있다. 두 사람이 1성 준장 이상의 군 지휘부 800여 명을 불러모은 자리에서 안보 및 국방 전략의 비전을 제시하는 대신 좌파 이념 척결을 강조하는 ‘훈시성 연설’로 일관한 탓이다. 이들은 약 2시간 동안 장군들을 상대로 정치적 올바름(PC·Pollitically correct), DEI(다양성·형평성·포용) 정책을 조롱하고 ‘워크(woke·깨어 있다는 뜻으로 보수 진영이 진보 진영을 비꼬는 말)’를 없애겠다는 기존 주장을 되풀이했다.
주요 언론은 트럼프 행정부 출범 뒤 군의 정치화가 우려할 수준이라고 지적했다. 특히 로이터통신은 두 사람이 모두 과거 TV 진행자로 활동했다는 점을 들어 “정부 행사를 자신들의 무대로 전락시켰다”고 비판했다. 시사매체 디애틀랜틱은 대통령의 정치 구호 겸 지지층을 뜻하는 ‘마가(MAGA·미국을 다시 위대하게)’를 거론하며 “군의 ‘마가화’를 위해 세금으로 군인들을 모아 값비싼 행사를 치렀다”고 질타했다. 뉴욕타임스(NYT)는 “보수 진영에서 호응하는 당파적 문화전쟁 화두를 줄줄이 늘어놓는 선거 유세식 장광설에 불과했다”고 지적했다.
● 헤그세스 “수염 있고 뚱뚱한 군인 아웃”
이날 버지니아주 콴티코 기지에서 개최된 행사에서 헤그세스 장관은 약 45분간 조 바이든 행정부 시절의 DEI 정책을 비판했다. 그는 “너무나 많은 군 지도자를 인종, 성 등의 잘못된 이유로 진급시켰다”며 “군의 기회평등 제도를 전면 개편하겠다. 더 이상 눈치보지 않겠다”고 선언했다. 이어 “군인의 외모 역시 중요하다”며 수염, 긴 머리 등 자신이 생각하는 ‘군인 이미지’에 어울리지 않는 외양은 허용하지 않겠다고 외쳤다. 체력단련(PT) 훈련 또한 의무화하겠다며 “뚱뚱한 군장병을 보는 일을 절대 용납할 수 없다. 전투 병과의 여성 군인에게는 남성 군인과 동일한 체력 기준을 적용하겠다”고 밝혔다.
그는 또 장군들을 향해 “나의 말들이 당신의 마음을 무겁게 한다면 사임해야 한다”며 대대적인 물갈이를 시사했다.
뒤이어 등장한 트럼프 대통령도 약 1시간 13분 동안 비슷한 연설을 했다. 그는 “모든 것이 능력에 기반한다. 정치적 이유로 누군가 여러분의 자리를 차지하게 두지 않을 것”이라고 했다. 또 최근 ‘국방부’를 ‘전쟁부’로 개칭한 것을 두고 “단순한 명칭 변경을 넘어 우리의 목적, 정체성, 자부심을 재확인하기 위해서”라며 정당성을 주장했다.
각종 허위 주장도 제기했다. 트럼프 대통령은 바이든 전 대통령이 우크라이나에 3500억 달러(약 490조 원)을 지원했다고 주장했지만 실제로는 올 6월 기준 누적 지출액이 3분의 1에도 못 미치는 940억 달러(약 131조6000억 원)에 그친다. 바이든 전 대통령이 올 1월 “여러분은 세계 역사상 가장 위대한 전투력을 갖추고 있다”며 군을 치하했음에도 “바이든은 그런 말을 한 적이 없다”고 깎아내렸다.
● “예비군 소령이 고위 장성 모욕” 비판
헤그세스 장관은 2000년대 초 미네소타주 주방위군에서 소령으로 잠시 근무했다. 이런 영관급 장교가 수십 년간 전투 현장에서 잔뼈가 굵은 수 많은 고위 장성들에게 훈계하는 것이 타당하느냐는 논란도 끊이지 않는다.
해병대 장교 출신으로 이라크와 아프가니스탄에서 복무한 엘리엇 애커먼은 NYT에 “고급 장교들에 대한 정신나간 모욕”이라고 분노했다. 전쟁사 연구의 권위자인 엘리엇 코언 존스홉킨스대 국제관계대학원(SAIS) 석좌교수는 “헤그세스는 주방위군 소령의 관점에서 세상을 바라본다”며 “그에게는 군사 동맹 관리, 핵잠수함 정비, 공중작전 명령 개발 등보다 팔굽혀펴기, 턱걸이 등이 중요하다”고 꼬집었다.
이날 참석자들은 두 시간 내내 무표정한 얼굴에 침묵을 유지해 주목을 받았다. 군인의 정치 중립 원칙을 어겼다는 논란 촉발을 차단하기 위한 노력으로 풀이된다. CNN은 트럼프 대통령과 헤그세스 장관이 “군인들을 정치에 끌어들이는데만 치중했다”고 지적했다.
공수부대 장교 출신이며 미 상원 군사위원회 민주당 간사인 잭 리드 의원은 “대통령과 국방장관이 국민을 적(適)으로 취급했다. 전략도, 작전 지침도, 실제 위협에 대응하기 위한 계획도 없었다”고 비판했다.
댓글 0