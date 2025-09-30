北, 유엔 연설서 “어떠한 경우도 절대 핵 포기 안해”

북한이 29일(현지 시간) 미국 뉴욕 맨해튼 유엔본부에서 열린 유엔총회 연설에서 어떠한 경우에도 절대로 핵을 포기하지 않을 것임을 전 세계에 천명했다. 2018년 이후 7년 만에 고위급 인사를 파견해 연설에 나선 북한은 “조선민주주의인민공화국에 대한 비핵화 강요는 곧 우리에게 주권과 존재권을 포기하라고 요구하는 것이자 헌법을 위반하라는 것”이라며 “우리는 결코 주권을 포기하지 않을 것이며 존재권을 버리지 않을 것이며 헌법을 위반하지 않을 것”이라며 이 같이 말했다.
이날 80차 유엔총회 고위급 회기 일반토의에서 북한을 대표해 연설에 나선 김선경 외무성 부상은 “미국과 그 동맹들의 전례 없는 군사적 위협과 한반도의 위험천만한 안보 환경 앞에서도 전쟁 대신 평화와 안보가 수호될 수 있었던 건 우리 국가의 물리적 억제력 강화 노력 덕분”이라며 핵보유를 정당화했다.
김 부상은 “한반도의 세력 균형을 영구히 유지하고 항구적 평화를 담보하기 위해 우리는 헌법에 핵을 신성하고 절대적인 것으로 규정했다”며 “이는 어떤 경우에도 건드리거나 훼손할 수 없는 것”이라고 강조했다. 이어 “김정은 국무위원장의 정책노선은 곧 우리 국가의 법이며, 우리는 이 국가 법을 두려움 없이 지켜낼 것”이라며 “우리는 어떠한 상황에서도 결코 핵을 포기하지 않을 것”이라고 거듭 역설했다.
북한은 이날 연설을 통해 미국과 이스라엘의 패권주의에 대해서도 비판했다. 김 부상은 “우리는 제2차 세계대전 이후 가장 격동적이고 폭력적인 세계를 목도하고 있다”며 “오늘날만큼 국제 규범과 질서가 무시되고 국가 주권이 대놓고 침해된 적은 없었다”고 주장했다. 이어 “세계 전역을 상대로 한 무차별적인 관세전쟁은 세계 경제 전체를 침체와 불안정의 늪으로 몰아넣었다”며 “불평등과 빈곤 퇴치, 전 세계 인류 존엄 보장을 목표로 한 2030 지속가능발전 의제조차 특정 국가의 이익에 부합하지 않는다는 이유로 부정되고 있다”고 지적했다.
북한은 이날 연설에 가자지구 전쟁과 관련해 이스라엘을 비판하며 팔레스타인을 지지하는 내용도 담았다. 김 부장은 “유엔 설립 80년이 지난 지금, 중동에서는 히틀러조차 압도할 만한 수준의 집단살육과 반인도범죄가 공공연히 자행되고 있다”며 “이스라엘은 2년 동안 6만 명이 넘는 팔레스타인 민간인을 학살했고 무력으로 가자 전역을 점령해 팔레스타인 인구 전체를 완전히 말살하려 하고 있다”고 강조했다.
그는 “우리는 이스라엘이 반인류 범죄를 즉각 중단하고, 가자지구에서 철수할 것을 강력히 촉구한다”며 “동예루살렘을 수도로 하는 독립된 팔레스타인 국가 수립과 팔레스타인의 유엔 완전 회원국 지위를 전폭 지지한다”고 밝혔다.
