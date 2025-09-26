트럼프 ‘워싱턴서 살인하면 사형’ 각서 서명…美전역 사형제 부활 추진

미국 도널드 트럼프 2기 행정부가 수도인 워싱턴DC를 시작으로 미 전역에서 사형제도를 부활시키는 방안을 추진하고 있다.
25일(현지 시간) 미국 CNN, 뉴욕타임스(NYT) 등에 따르면 이날 백악관 집무실에서 트럼프 대통령은 워싱턴DC에서 살인을 저지르면 사형에 처하는 내용의 각서에 서명했다. 그러면서 “(워싱턴DC에서) 누군가를 살해하거나 경찰관, 법 집행관을 죽이면 사형에 처해진다”고 주장했다.
트럼프 충성파로 꼽히는 윌 샤프 백악관 문서담당 비서관은 팸 본디 미 법무장관과 제닌 피로 워싱턴DC 연방 검사장에게 이번 각서에 대해 “사건의 증거와 사실이 사형이 적용돼야 한다는 점을 나타낼 경우 사형을 완전히 시행하도록 지시하는 것”이라고 했다. 서명식에 참석한 본디 장관은 “워싱턴DC뿐만 아니라 전국적으로 다시 사형을 추진할 것”이라는 입장을 밝혔다고 CNN은 전했다.
CNN은 이번 각서가 배심원단과 상당한 마찰을 빚을 수 있다 전했다. NYT는 각서에 대해 “법 집행에 얼마나 큰 변화를 가져올지는 명확하지 않다”고 봤다.
댓글 0