마약 걸려도 사형…올해만 1000명 교수형 집행한 ‘이 나라’

이란 당국이 올해 들어서만 1000건 이상의 사형을 집행했다는 인권단체의 주장이 나왔다. 인권단체는 이를 두고 “이란이 교도소에서 대규모 학살 캠페인을 시작한 것”이라며 강도높게 비판했다.
인권단체 이란인권(IHR)은 23일(현지시간) 발표한 보고서에서 “이란 정부가 지난주에만 최소 64명의 사형을 집행했고, 올해에만 1000명 이상이 교수형에 처했다”고 밝혔다. 이는 하루 평균 9건 수준이다. IHR이 2008년 사형 집행 건수를 연도별로 집계하기 시작한 2008년 이후 최다 수치다. IHR의 자체 집계 결과로, 이란 정부가 공식 발표하는 사형 집행 건수는 IHR 집계의 11%에 불과하다.
IHR에 따르면 사형수의 죄목으로는 ‘마약 관련 범죄’가 50%로 가장 많았다. △살인(43%) △안보 관련 범죄(3%) △강간(3%) △이스라엘에 포섭된 간첩 행위(1%) 등이 뒤를 이었다. IHR은 죄질이 무겁지 않은 이들에게도 사형이 집행되고 있다며 국제법에 부합하지 않는다고 지적했다. 1966년 유엔총회에서 채택된 자유권 규약은 ‘가장 중대한 범죄’에 대해 사형 선고가 가능하다고 규정했다.
IHR은 “국제 사회의 심각한 대응이 없는 가운데 사형 규모는 날이 갈수록 확대되고 있다”며 “적법한 절차를 따르지 않은 불공정한 재판을 통해 자의적으로 수감자를 대규모 처형하는 것은 반인도적 범죄에 해당한다”고 비판했다. ‘사형’이 정치적 탄압의 도구로 악용되고 있다고도 주장했다. 그러면서 “(이 문제가) 국제사회의 최우선순위에 놓여야 한다”고 호소했다.
