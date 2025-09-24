손톱·비듬을 약재로 사용?…中서 1kg당 3만원 거래도

중국 허베이성 출신 한 여성이 어릴 적부터 잘라 모은 손톱을 전통의학 약재로 판매해 논란이 일고 있다. 가격은 1kg당 150위안(약 3만 원)으로 알려졌다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 23일 이 같은 사실을 보도했다. 중의학에서는 손톱을 ‘진퇴(筋退)’라 부르며 체내 열과 독소를 없애고 상처 회복을 돕는다고 여겼다. 당나라 의학서에는 아이 복부 팽만 치료를 위해 손톱을 태워 모유와 섞어 먹였다는 기록도 남아 있다.
■ 현대까지 이어진 손톱 약재 활용
손톱은 1960년대까지만 해도 병원 처방에 쓰였다. 2018년에는 목 염증 치료제 ‘후옌완(喉炎丸)’에 손톱 성분이 포함돼 화제가 되기도 했다.
청두중의약대학 리지민 교수는 “의약회사가 학교나 마을에서 손톱을 수집해 세척·살균 후 열처리하고 분말로 가공한다”며 “발톱 혼입을 막기 위해 자체 검수도 거친다”고 설명했다.
■ 치아·머리카락·비듬까지 약재로 활용된 사례는?
중의학에서는 손톱뿐 아니라 치아, 머리카락, 심지어 비듬도 약재로 쓰였다. 명나라 시대 의학서에는 빗에 남은 비듬을 쌀죽이나 술에 섞어 두통을 치료하는 방법이 기록돼 있다.
이 같은 소식에 대해 누리꾼들은 “손톱은 세균이 많아 역겹다”는 부정적 반응부터 “정제 과정을 거친다면 안전할 수 있다”는 의견까지 다양하게 반응했다. 일부는 “나는 손톱을 물어뜯는데, 그럼 염증 예방 효과가 있는 거냐”며 농담 섞인 반응을 보였다.
최강주 기자 gamja822@donga.com
© dongA.com All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
댓글 0