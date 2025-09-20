트럼프 검열에 맞선 코미디언들 “빵빵 터지게 붙어보자”

키멀쇼 중단에 美예능인 집단반발
트럼프 비판-조롱 정치풍자 봇물
“애국 진행자의 새 정부 승인 쇼!
그는 혁신가면서 골프도 뛰어나
대통령 비판했다면 AI가 한 것”
미국 우익 활동가 찰리 커크를 비판했다는 이유로 유명 토크쇼가 중단되자 미국 예능인들이 도널드 트럼프 대통령에 대한 집단 반발에 나섰다. 트럼프 대통령은 자신을 비판했던 TV 프로그램에 대해 ‘면허 취소’를 언급하며 물러서지 않았다.
20일 복수의 미국 언론에 따르면 최근 미국 코미디언, 토크쇼 진행자들이 트럼프 대통령과 맞대결을 벌이기 시작했다.
앞서 미국 ABC방송은 피격으로 숨진 커크를 비판했던 예능인 지미 키멀의 토크쇼를 무기한 중단했다.
이 사건 후 격앙한 예능인들은 트럼프 대통령을 희화, 조롱하며 비판하기 시작했다.
ABC방송 ‘데일리 쇼’의 사회자는 진행자 존 스튜어트를 소개면서 “애국심에 충실한 진행자 존 스튜어트가 진행하는 완전히 새로운 ‘정부 승인’ 데일리 쇼!”라고 말했다. 트럼프 대통령의 ‘언론 길들이기’를 풍자했다. 스튜디오 배경은 트럼프 대통령이 좋아하는 금색으로 도배하다시피 꾸몄다. 스튜어트는 “우리는 또 한 번, 재미있고, 행정부에 순응하는 빵빵 터지는 쇼를 준비했다”며 트럼프 대통령을 조롱했다.
그는 “(미국에서) 언론의 자유란 바로 우리 대통령을 지지하는 발언을 하는 걸 말한다”고도 했다. 트럼프 비판 발언에 청중들이 웃자 그는 “제발 웃지 말아달라. 주(州)방위군이 이곳에 올지도 모른다”고도 했다.
NBC 방송의 심야 토크쇼 ‘레이트 나이트’의 진행자 세스 마이어스도 “저는 줄곧 트럼프 대통령을 존경했고 높이 평가해 왔습니다”며 “그분은 비전가이자 혁신가, 훌륭한 대통령이고, 골프는 더더욱 뛰어나다”고 했다. 트럼프 대통령이 ‘골프광’이라는 점을 조롱한 것. 이어 “제가 그분에 대해 부정적으로 말한 걸 본 적이 있다면, 그건 전부 인공지능(AI)이 한 것”이라며 반어법을 사용했다.
CBS ‘레이트 쇼’의 스티븐 콜베어는 “오늘 밤은 우리 모두가 지미 키멜”이라며 “ABC방송의 결정은 ‘노골적인 검열’”이라고 비판했다. 이어 트럼프 행정부를 겨냥해 “독재 정권에는 결코 한 발자국도 물러설 수 없다”고 맞섰다.
미국 심야 토크쇼의 전설로 불리는 데이비드 레터맨은 한 언론사 행사에서 “백악관 집무실의 범죄자 정부에 아부하고 싶다고, 혹은 그 정부가 무섭다고 해서 누구를 해고하고 다닐 수는 없다”고 비판했다.
하지만 트럼프 대통령은 영국 국빈방문을 마치고 돌아오는 귀국 전용기 안에서도 자신에게 부정적인 언론, TV프로그램을 위협하는 발언을 이어갔다.
그는 “나에 대해 나쁜 홍보, 나쁜 기사만 쓴다”며 “면허를 받고 있으니 면허를 박탈해야 할지도 모르겠다”고 했다. 이어 “결정은 브렌던 카 연방통신위원회 위원장에게 달렸다”며 “그는 뛰어난 데다 애국자”라고 치켜세웠다. 사실상 해당 프로그램들에 대한 조치를 요구한 것으로 해석된다.
트럼프 대통령은 이미 미국 양대 신문인 월스트리트저널(WSJ)과 뉴욕타임스(NYT)에도 각각 100억 달러대의 손해배상소송을 제기했다.
