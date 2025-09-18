美 기준금리 0.25%p 인하…연내 두차례 추가 인하 시사

미국의 중앙은행인 연방준비제도(Fed·연준)가 17일(현지 시간) 기준금리를 0.25%포인트 인하했다. 연준은 이날 16, 17일 열린 연방공개시장위원회(FOMC) 정례회의 결과 기준금리를 연 4.0~4.25%로 결정했다고 밝혔다. 이는 지난해 12월 FOMC에서 기준금리를 4.25~4.50%로 내린 뒤 9개월 만의 인하다. 이에 따라 한국(2.50%)과의 기준금리 차이는 상단 기준 2%포인트에서 1.75%포인트로 좁혀졌다.
이날 투표권을 행사한 12명의 FOMC 위원들 가운데 11명은 0.25%포인트 인하를 지지했다. 0.5%포인트 인하를 지지한 1명은 전날 새로 취임한 스티븐 미란 연준 이사로, ‘트럼프 책사’로 불리는 인물이다. 그는 도널드 트럼프 대통령이 원해왔던 대로 유일하게 빅컷(0.5%포인트 인하)에 표를 행사했다. 반면, 친트럼프 성향으로 분류되는 미셀 보우먼과 크리스토퍼 윌러 이사는 월가의 예상과 달리 0.25%포인트 인하를 지지했다.
FOMC는 이날 성명에서 고용 시장이 견고하다는 기존 표현을 삭제하고 “일자리 증가가 둔화됐다”고 진단했다. 또 “물가상승률이 상승했고 여전히 다소 높은 수준”이라고 평가했다. 또 “경제 전망에 대한 불확실성이 여전히 높다”며 “양측(고용과 물가)에 대한 위험에 주의를 기울이고 있으며, 고용에 대한 하방 위험이 증가했다고 판단했다”고 금리인하 배경을 밝혔다.
또 이날 연준은 올해 말 기준금리 예상치의 중간값을 3.6%로 제시하며 점도표를 통해 연말까지 두 차례의 추가 금리 인하를 단행할 것임을 시사했다. 이에 따라 10월과 12월 FOMC 회의에서 추가 금리 인하가 있을 것으로 보인다.
한편, 연준은 최근 트럼프 대통령과 제롬 파월 연준 의장 간에 금리 인하를 둘러싼 갈등에서 큰 정치적 파장에 시달려왔다. 트럼프 대통령은 파월 의장의 해임 가능성을 고려하는 한편, 민주당 성향의 리사 쿡 연준 이사의 주택담보대출 사기 혐의 등을 주장하며 연준에 정치적 영향력을 행사하려 한다는 우려를 사왔다. 앞서 아드리아나 쿠글러 전 연준 이사는 임기 종료를 5개월 남기고 돌연 개인 사유를 이유로 자리에서 물러나 이 자리를 미란 이사가 차지하기도 했다. 이 같은 연준을 둘러싼 전례 없는 정치 소용돌이를 두고 월스트리트저널(WSJ)은 “수년 만에 가장 이상한 연준 회의”라고 평가했다.
