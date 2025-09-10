러시아 ‘NATO 회원국’ 건드렸다…폴란드 드론 침공에 확전 우려

폴란드 “러 드론 여러차례 침공해 격추”
NATO 전투기 출격…방위군 소집할 듯
우크라전 휴전 주도하는 트럼프 ‘난감’
9일(현지시간) 러시아 드론이 폴란드 영공을 침범했다. 러시아가 우크라이나와의 전쟁 후 북대서양조약기구(NATO) 회원국 영토를 침범한 건 이번이 처음이다. 폴란드 정부는 이를 “침략행위”로 규정했다.
●폴란드 총리 “영공침해 러시아 드론 격추”
도날드 투스크 폴란드 총리는 이날 X(옛 트위터)에 “(러시아 드론이) 폴란드 영공을 여러 차례 침범한 것과 관련된 작전이 진행 중이다”며 러시아의 드론 침공을 공식화했다. 투스크 총리는 “무기를 사용해 드론을 격추했다. 대통령과 국방부 장관과 지속적으로 연락하고 있고 작전 사령관으로부터 직접 보고를 받았다”고 전했다.
러시아가 나토(NATO) 회원국인 폴란드 영공을 침범함에 따라 NATO F-35 전투기와 폴란드 전투기가 즉각 출격했다. 방공망은 최고 경계 태세에 들어갔다. 폴란드 군 작전사령부는 이날 엑스를 통해 “목표를 식별하고 드론 유형의 물체에 대한 무력화 작전을 진행 중”이라고 밝혔다. 이어 “폴란드와 동맹국 전투기가 자국 영공에서 작전을 수행하고 있으며, 지상 기반 방공 및 레이더 정찰 시스템은 최고 수준의 준비 태세에 들어갔다”고 했다.
폴란드 국방부 영토방위군(WOT)이 군인들을 소집할 것이란 전망도 나온다. 폴란드 현지 매체에 따르면 러시아, 벨라루스 인접 지역에 주둔한 군인들을 중심으로 조만간 소집 명령이 떨어질 것으로 전망했다.
폴란드 정부는 국민들에게 자택 내에 머물 것을 당부했다. 앞서 우크라이나 공군은 텔레그램을 통해 드론이 서쪽으로 향하고 있으며 폴란드 동남부 지역 자모시치시를 위협하고 있다고 밝힌 바 있다. 다만 아직까지 폴란드 영공에 얼마나 많은 드론이 있는지는 알려지지 않았다. 브와디스와프 코시니악-카미슈 폴란드 국방부 장관은 X를 통해 “침착하게 군과 국가 기관에서 보낸 메시지만 신고해 주시기 바란다. 물체 파편을 발견하면 접근하지 말고 경찰에 신고해 달라”고 자국민에 당부했다.
●“미 행정부, 러의 침공 보고 받아”
미국 정부도 러시아의 폴란드 영공 침범을 보고 받은 것으로 알려졌다. CNN에 따르면 마코 루비오 미국 국무장관은 이날 브리핑에서 러시아의 폴란드 침공 보고를 받았냐는 취재진 질문에 “그렇다”고 말했다.
미국을 비롯한 유럽 국가 등도 러시아의 폴란드 영공 침범을 예의주시하고 있다. 나토 조약상 특정 회원국에 대한 침범은 전체 회원국에 대한 공격으로 간주한다. 즉, 러시아의 폴란드 영공 침범은 미국을 비롯한 대부분의 유럽 국가로 전쟁이 확전될 수 있는 중대한 사안인 셈이다.
조 윌슨 미 공화당 하원의원은 X에서 “트럼프 대통령이 카롤 나브로츠키 대통령을 백악관으로 초대한 지 일주일도 채 되지 않아 러시아는 드론을 이용해 나토 동맹국인 폴란드를 공격하고 있다”며 “이는 전쟁 행위이다. 트럼프 대통령이 러시아의 전쟁 기계를 파산시킬 의무적인 제재를 부과할 것을 촉구한다”고 했다.
이번 러시아의 폴란드 침공으로 러시아-우크라이나 종전을 주도하고 있는 도널드 트럼프 대통령 입지도 국제사회에서 더 좁아질 것이란 분석도 나온다. 지난달 15일 블라디미르 푸틴 러시아 대통령과의 정상회담 이후 종전을 위한 별다른 진전이 없는 가운데 러시아는 드론 800대를 활용해 우크라이나 키이우 지역에 있는 정부 건물을 공격했다. 여기에 나토 회원국 폴란드 영공 침범까지 벌어지면서 트럼프 대통령의 종전을 위한 그동안의 노력이 수포로 돌아갈 것이란 분석이 지배적이다.
트럼프 대통령은 미러 정상회담 이후 종전 움직임을 보이지 않는 푸틴 대통령을 겨냥해 대러 제재 카드를 꺼내 들고 있다. 9일(현지시간) 파이낸셜타임스에 따르면 트럼프 대통령이 러시아의 우크라이나 침공을 끝내기 위한 압박 수단으로 유럽연합(EU)에 인도와 중국에 최대 100%의 관세를 부과할 것을 요청했다고 보도했다.
