작업중 들이닥친 美요원들, 쇠사슬로 한국인 손발 묶고 끌고가

[美 공장 한국인 300여명 구금]
현대차-LG 공장 300여명 연행 현장
장갑차로 막고 “美시민이냐, 비자냐”… ‘출발허가’ 판정 직원만 공장 밖으로
다른 사람 없나 車트렁크까지 확인… 정보 샌듯 라틴계 상당수 출근 안해
6일(현지 시간) 미국 조지아주 서배너에서 만난 현대차그룹-LG에너지솔루션 합작 배터리 공장(HL-GA) 현장 직원들은 이틀 전 사태에 대한 충격, 당혹, 안타까움, 분노, 회한 등 만감이 교차하는 모습이었다.
한국 기업의 직접 투자액만 총 147억 달러(약 20조 원)에 달해 ‘조지아주 역사상 최대 규모’, ‘미국에 대한 한국 기업 투자의 상징’ 등 수식어가 붙었던 이곳에서 수백 명의 동료가 미 당국에 의해 한순간에 ‘범죄자’가 되어 끌려간 것이 실감 나지 않는 듯했다. 이들은 사건이 발생한 4일 오전 당시 “방진복 차림으로 설비 작업을 하고 있는데 갑자기 ‘미국 국토안보수사국(HSI)’이라고 적힌 조끼를 입은 요원들이 나타났다”며 “곳곳에서 끌려 나온 한국인 직원 수백 명으로 공장 복도가 가득 찼다”고 전했다.
● ESTA 소지자 위주로 집중 검사
직원들에 따르면 당시 공장을 점거한 이민 당국 요원들은 직원 한 명 한 명에게 첫마디로 “미국 시민이냐, 비자냐”부터 물었다. 비자라고 답한 이들은 다시 비자 종류별로 나눠 줄을 서야 했다. 특히 전자여행허가(ESTA)에 대한 검사가 철저했던 것으로 전해졌다. 일부 직원은 “신원 확인을 위해 5시간 이상 줄을 서 있어야 했다”고 토로했다.
조사 과정에서 학생(F1) 비자로 체류해온 직원 또한 발견됐다. F1 비자라는 대답을 들은 한 요원은 “*uck”이라며 쌍욕을 내뱉었다고 한다. 이날 구금소로 끌려간 직원 중에는 초기 임신부도 있었던 것으로 알려졌다.
직원들은 해당 공장에 유독 ESTA 소지자가 많았던 이유에 대해 “제대로 된 비자로 오려고 아무리 준비를 해도 좀처럼 비자가 나오지 않았다”며 “E2(주재원용) 비자를 받기 위해 3번 신청했지만 모두 떨어진 동료도 있다”고 했다. 직원들은 미국에 대규모 투자를 했고 속히 공장을 짓고 운영해야 하는데 주요 설비를 설치할 만한 숙련된 엔지니어가 없었다고도 했다. 그렇다 보니 ESTA로 한국에서 숙련된 설치 엔지니어를 데려올 수밖에 없었던 것이다. 이들은 “미국에 수십조 원의 투자를 했으면 공장 완공 때까지만이라도 필수 인력에 대한 비자 발급 약속을 받았어야 했다”고 말했다.
● 라틴계 청소 직원들은 출근 안 해
요원들은 시민이라고 답한 직원들을 대상으로 여권 소지 여부를 물은 뒤 단말기로 그 자리에서 바로 여권 화면을 조회해 확인했다고 한다. 이후 합법 체류 신분이 확인된 직원들에게는 초록색 글씨로 ‘출발 허가(CLEARED TO DEPART)’라고 쓴 종이를 줬다. LG에너지솔루션의 한 협력사 직원은 “그 종이가 있는 사람만 공장을 떠날 수 있었다”며 “ESTA로 입국했거나, 정식 업무용 비자가 아닌 직원 등은 결국 쇠사슬로 손발이 묶인 채 차에 태워져 구금소로 실려갔다”고 전했다.
‘출발 허가’ 서류를 받았어도 안심할 수 없었다고 했다. 공장과 바깥 길을 연결하는 두 개 출구가 모두 장갑차와 경찰차로 겹겹이 막혀 있었기 때문이다. 한 협력사 직원은 “차를 몰고 나올 때 안에 태운 사람이 없는지 확인하겠다며 트렁크까지 열게 하더라”며 “정말 전쟁터 같은 분위기였다”고 토로했다.
다만, 이날 공장 청소를 담당하던 라틴계 직원들은 상당수가 출근을 하지 않았다. 이들이 단속 사실을 미리 알았을 것이란 추측이 나왔다. 한 직원은 “라틴계는 자기들끼리 이민 단속 정보를 공유하는 네트워크가 아주 좋다”고 전했다.
