中 신형 ICBM ‘둥펑-61’ 공개…회피기동으로 美본토 타격 가능

전승절 열병식서 최신 무기 대거 선보여
중국 제2차 세계대전 승전 80주년 기념 열병식에 김정은 북한 국무위원장과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령 등이 참석한 가운데 중국이 미국 본토 타격이 가능한 최신예 대륙간탄도미사일 둥펑(DF)-61과 미국의 방공망 체계 핵심 무기체계인 패트리엇 형식의 신형 지대공 미사일 훙치(HQ)-29를 처음 공개했다.
‘중국판 사드’ 훙치-29 요격미사일도 첫선
과거보다 무인기-극초음속미사일에 비중
3일(현지시간) 중국 베이징에서 열린 중국 전승절이 열린 가운데 시진핑 중국 국가주석의 사열 이후 시작된 열병식에서는 미국과 해양 패권을 둘러싸고 경쟁 중인 중국의 최첨단 무기 체계 등이 대거 등장했다.
분열식은 중국의 ‘블랙호크’라 불리는 Z-20 헬기 편대 비행을 시작으로 중국 45대 부대가 행진을 진행했다. 부대행진 이후 중국의 무기 체계 등의 퍼레이드도 본격적으로 이어지며 중국의 군사 퍼레이드는 70여분 간 진행됐다.
●美 본토 등 요격 가능 ICBM 둥펑-61 공개
이번 중국의 열병식에는 첨단 무인기와 미국 본토 타격 등을 염두에 둔 극초음속 미사일 등이 대거 등장했다. 특히 과거 군사 열병식과 달리 무인기와 극초음속 미사일 등이 늘어난 것이 특징이다.
군사 퍼레이드 시작은 장갑차, 자주포 등 중국의 주력 장갑부대의 무기체계 등이었다. 이후 대함 무기 체계인 YJ-25, 17, 19 등이 연달아 공개됐고 대륙간탄도미사일(ICBM) 둥펑(DF) 31AG, 잠수함 탄도 미사일(SLBM) 쥐랑-2 등도 연달아 모습을 드러냈다.
특히 이번 열병식에서 첫 등장한 둥펑 DF-41의 개량 무기인 ICBM 둥펑-61도 사열대에 등장했다. 둥펑-61의 경우 정확한 제원이 공개되지는 않았지만, 미국 본토를 타격할 수 있는 중국의 핵심 무기 체계다. 이전 모델인 DF-41의 사정 거리는 1만2000~1만5000km 수준으로 DF-61은 이보다 더 개량됐을 것이란 분석이 나온다.
중국이 자랑하는 둥펑 계열 무기 체계는 극초음속 미사일로 마하 5 수준의 속도다. 기존의 마하 10 이상을 내는 미사일보다는 속도 면에서 다소 뒤처지지만, 타격 전 회피기동을 할 수 있어 적의 대공방어 체계를 무력화할 수 있는 특징이 있다.
●중국 대공방어 핵심 HQ-29 첫 공개
이번 중국 열병식에서 중국이 자랑하는 대공방어망 무기체계인 HQ-29도 공개됐다. HQ-29는 그동안 대외 공개되지 않은 중국의 최첨단 대공방어 체계로 중국 본토 방어를 위한 핵심 전략 중 하나로 인식됐다.
HQ-29는 중장거리 요격 능력을 갖춘 차세대 지대공 미사일이다. 기존 중국의 지대공 미사일은 HQ-9인데, HQ-29는 이보다 업그레이드된 신형 무기체계다. 해외에서는 ‘중국판 패트리엇(PAC-3)’으로 불리며 지금까지 중국이 개발한 가장 진보된 요격기로 평가된다.
홍콩 사우스차이나모닝포스트에 따르면 전직 인민해방군 교관인 송중핑은 영상을 분석한 뒤 “이것은 비행 궤적의 중간 단계에서 위협을 차단하도록 설계된 중국의 중간 경로 미사일 방어 능력의 일부일 가능성이 높다”고 말했다.
이어 “대형 2연발 캐니스터 구성은 상당한 크기, 속도, 운동 에너지를 가진 미사일을 탑재한 것으로 보인다”고 말했다.
송 씨는 “중국은 2010년 이래로 지속적으로 중간 경로 요격 능력을 보여주며 명확한 전략적 메시지를 전달해 왔다”고 말했다. 이어 “이러한 역량이 단순히 미사일을 요격하는 것이 아니라, 초음속과 위성전이 지배하는 시대에 신뢰할 수 있는 억제력을 구축하는 것”이라고 말했다.
군사 전문가들은 중국의 이번 열병식은 단순히 중국 내부의 군사력을 대외 공개했다는 측면 외에도 미국을 염두에 둔 해양 군사력, 미국 본토 타격, 미 항공모함 요격 등을 위한 전략적 무기 체계를 보여줬다는 것에 의미를 둘 수 있다는 평가가 나온다.
최기일 상지대 군사학과 교수는 “이번 열병식은 미국을 포함한 대외에 중국의 전략무기를 공개한 점에서 의미가 있다”며 “미국과 한국을 포함한 주요국들은 이번에 중국이 보유한 무기 체계 성능과 제원을 파악하고 이에 대응하기 위한 새로운 전략 마련에 분주해질 것으로 전망된다”고 했다.
김형민 기자 kalssam35@donga.com
이혜원 기자 hyewon@donga.com
