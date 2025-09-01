‘反서방’ 뭉치는 시진핑-푸틴… “中러 핑계로 日 군국주의 부활”

[中전승절 D-2]
상하이협력기구 26개국 참여… ‘친미’ 인도까지 관세 충돌에 동참
시진핑 “다자주의 수호” 美비판
3일 열병식 北中러 연대 공식화… NYT “美주도 질서 재편하는 자리”
“미국 주도의 세계 질서를 재편하려는 자리다.”
지난달 31일, 이달 1일 양일간 중국 베이징 인근 톈진에서 열리는 반(反)서방 성격의 다자기구 ‘상하이협력기구(SCO) 정상회의’, 3일 중국 베이징에서 열리는 중국의 ‘제2차 세계대전 승리 80주년 열병식’을 두고 미 뉴욕타임스(NYT)가 내린 평가다. 특히 이번 열병식에서 시진핑(習近平) 중국 국가주석, 블라디미르 푸틴 러시아 대통령, 김정은 북한 국무위원장은 톈안먼 광장의 망루에 함께 등장해 미국, 서방 주요국 등에 맞서는 북-중-러 연대를 공식화하기로 했다.
이번 SCO 정상회의에는 나렌드라 모디 인도 총리도 참석했다. 인도는 한때 미국 일본 호주와 안보 협력체 ‘쿼드(Quad)’를 구성하며 미국 주도의 중국 견제 노선에 동참하는 듯했다. 그러나 도널드 트럼프 미국 대통령의 재집권 후 미국과 멀어지고 중국 러시아와 밀착하는 모양새다. 트럼프 대통령은 최근 우크라이나를 침공한 러시아산 원유를 계속 수입하고 미국과의 관세 협상에도 미온적이란 이유로 인도에 50%의 ‘폭탄 관세’를 부과했다. 이런 상황에서 인도가 중국, 러시아와의 협력을 강화하면 국제 정세에 큰 파장이 예상된다.
● 푸틴 “‘중-러 위협’은 서방이 만든 허구”
31일 톈진에 도착한 푸틴 대통령은 하루 전 중국 관영 신화통신과의 서면 인터뷰에서 “제2차 세계대전 당시 소련(옛 러시아)과 중국은 가장 참혹한 피해를 입으면서도 (독일의) 나치주의와 (일본의) 군국주의를 물리치는 결정적인 역할을 했다”고 주장했다.
일부 서방 국가가 이런 러시아와 중국의 기여를 제대로 인정하지 않을 뿐 아니라 왜곡하고 있다고도 했다. 푸틴 대통령은 “서방이 만들어낸 ‘중-러 위협’이라는 허구를 구실 삼아 일본의 군국주의가 부활하고 있고, 유럽대륙도 재군사화 노선을 세우고 있다”고 비판했다. 서구 주요국과 일본 등이 러시아와 전쟁 중인 우크라이나를 직간접적으로 지원하는 것에 대한 불만을 드러낸 발언으로 풀이된다. 그는 “중국과 러시아는 세계 다수를 축으로 하는 공정하고 다극화된 세계 질서를 추진하는 공동의 목표가 있다”고도 주장했다.
시 주석도 푸틴 대통령과 비슷한 태도를 취했다. 그는 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장과 베이징에서 만나 “항상 역사의 바른 편에 서서 다자주의를 수호해 왔다”고 했다. 유엔 등 국제기구를 불신하는 도널드 트럼프 미국 대통령이 ‘다자주의’ 대신 ‘미국 우선주의’만 외치고 있다는 점을 겨냥한 발언이다.
1996년 설립된 SCO 정상회의는 올해 최대 규모로 치러진다. 설립 당시 6개국이었던 회원국은 10개국으로 늘었다. 옵서버(참관국), 파트너국을 포함하면 총 26개국이 참여 의사를 밝혔다. 신화통신은 “SCO는 시대 흐름에 부합하고 지역 협력의 길을 성공적으로 개척한 새로운 국제 관계의 모범”이라고 자찬했다.
● “열병식, 中 국제관계 바로미터”
중국은 이번 열병식에 김 위원장을 초청해 전 세계의 주목을 받고 있다. 그의 중국 방문은 2019년 1월 이후 약 6년 8개월 만이며 다자외교 무대에도 처음 데뷔한다.
중국은 김 위원장의 방중으로 그간 다소 소원했던 북한과의 관계를 회복하면서 한반도에서의 영향력을 과시하는 계기로 삼으려는 속내다. 특히 북-중-러 3국 정상이 한자리에 모여 있는 모습을 통해 ‘반미 연대’의 의지를 강조할 것으로 보인다.
열병식에서 선보일 중국의 군사력에도 관심이 쏠린다. 차세대 탱크, 전투기, 무인기(드론), 무인 잠수정 등 차세대 무기를 이번 열병식에서 대거 선보일 것이란 관측이 나온다.
중국은 2019년 건국 70주년 기념 열병식 당시 대륙간탄도미사일(ICBM) ‘둥펑(DF)-41’을 처음 공개했다. 사거리 약 1만2000km로 미국 본토를 직접 겨냥할 수 있다. 이에 따라 이번에도 미 본토를 겨냥할 수 있는 무기를 추가로 선보이는 것 아니냐는 관측이 나온다. 인민해방군의 3번째 항공모함인 ‘푸젠’함이 열병식날 취역할 가능성도 제기된다.
