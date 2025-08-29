日이시바 유임 여부… 내달 8일 결정 전망

이시바 시게루(石破茂) 일본 총리가 선거 패배로 퇴진 압박을 받는 가운데, 자민당 총재 선거 실시 여부가 다음 달 8일 결정될 전망이라고 일본 언론들이 28일 전했다. 이시바 총리의 임기가 2년가량 남았지만, 당규에 따라 자민당 의원 및 당직자 등 342명 중 과반이 찬성하면 조기 총재 선거를 치를 수 있다.
아사히신문 등에 따르면 아이사와 이치로(逢沢一郎) 자민당 총재 선관위원장은 27일 회의 후 기자들과 만나 “다음 달 2일 양원 의원총회를 열어 참의원 선거 패배 평가 보고서를 보고한 후 조기 총재 선거 찬반 여부를 묻는 절차를 진행할 것”이라고 밝혔다. 이후 자민당 지도부는 5∼7일 내에 조기 총재 선거 여부에 대한 의사를 확인할 예정이다.
이는 지난달 참의원 선거 패배 후 자민당 일각에서 이시바 총리 퇴진 요구가 나오자, 조기 총재 선거를 규정한 자민당 규칙 6조 4항(리콜 규정)을 적용하기로 한 데 따른 것. 이 규정에 따르면 당 소속 의원 295명과 광역지자체 지부 대표자 47명 등 총 342명 중 과반(172명) 이상이 찬성할 경우 조기 총재 선거를 실시할 수 있다. 일본 언론은 늦어도 8일엔 결과가 나올 것으로 보고 있다.
다만, 여론은 이시바 총리 유임 쪽으로 기우는 분위기다. 요미우리신문이 22∼24일 실시한 여론조사에서 이시바 내각 지지율은 39%로, 참의원 선거 패배 직후인 지난달 조사(22%)보다 17%포인트 올랐다. “총리가 사임할 필요가 없다”는 응답도 50%로, 지난달(35%)보다 15%포인트 높아졌다.
이는 자민당 의원들의 판단에도 영향을 미치고 있다고 아사히는 전했다. 아사히가 22∼26일 자민당 의원 295명(중·참의원 의장 제외)에게 서면으로 조기 총재 선거 실시에 대한 의견을 물은 결과, 답변지를 제출한 274명 중 204명(약 74%)이 찬반 의견을 밝히지 않았다. 조기 선거에 찬성한 의원은 40명, 반대한 의원은 17명이었다.
