“엔비디아 없어도 돼”…中 AI반도체 생산 3배로 늘린다

‘반도체 자강’ 위해 대대적 생산 확충

기업에 엔비디아 칩 구매 자제 권고도

중국이

미국의 인공지능(AI) 전문 반도체 기업 엔비디아에 대한 의존도를 줄이기 위해 내년 AI 반도체의 생산량을 현재의 3배로 늘릴 계획이라고 영국 파이낸셜타임스(FT)가 27일 보도했다. ‘중국판 엔비디아’로 불리는 반도체 설계 전문 기업 캠브리콘을 필두로 화웨이, SMIC, CXMT, 나우라 등 주요 반도체 기업이 ‘반도체 자강(自强)’을 위해 대대적인 생산 확충에 나서고 있다는 것이다. 중국 당국 또한 최근 기업들에

“엔비디아가 중국 판매를 위해 출시한 저사양 AI 칩 ‘H20’의 구매를 자제하라”고 권고하며 ‘자강’을 강조하고 있다.

중국은 올해 초 ‘챗GPT’로 전 세계 생성형 AI 시장을 좌지우지하는 미국에 맞서 자체 AI 서비스 ‘딥시크’를 출시해 큰 반향을 일으켰다. 블룸버그통신은 27일 “중국이 생성형 AI 모델을 자체 구축하는 것을 넘어 이를 자체 하드웨어로 구동하려 하면서 엔비디아가 지배해온 AI 반도체 공급망을 재편하려 하고 있다”고 평가했다.

● 화웨이-SMIC가 생산 확대 주도

FT에 따르면 중국 최대 통신장비업체 화웨이는 올해 말까지 AI 칩 생산 전용 공장에서 제조를 시작할 계획이다. 화웨이는 내년엔 두 개의 AI 칩 생산 시설을 더 가동할 것으로 전해졌다. 세 공장이 본격적으로

가동되면 현재 중국 최대 반도체

위탁생산(파운드리) 기업 SMIC의 생산량을 능가할 것으로 보인다.

SMIC 또한 내년 중국에서 가장 발전된 양산형 칩인 7nm(나노미터·1nm는 10억분의 1m) 생산 용량을 두 배로 늘릴 계획이다. SMIC의 최대 고객사는 화웨이다. 메타엑스 등 소규모 중국 칩 설계업체도 SMIC에 칩 제조를 맡기고 있다. 한 중국 반도체 업계 임원은 FT에 “이런 생산 능력 확대가 현실화하면 중국 내 반도체 공급이 충분해질 것”이라고 자신했다.

중국 당국 역시 첨단 제조 역량을 키우기 위해 반도체 자립을 적극 독려하고 있다.

중국의 반도체 자급률은 2019년 15%에 불과했지만 올해 25%에 달할 것으로 보인다.

특히 최근 중국 기업들의 기술력이 향상되면서 중저사양 AI 칩 설계 및 대량 생산이 가능해졌다는 평가가 나온다. 화웨이의 제조공장 증설을 두고 ‘중국 자체 AI 칩 생산의 시발점’이란 관측이 나오는 이유다.

일각에서는 도널드 트럼프 2기 미국

행정부가 중국과의 관세 전쟁 과정에서 엔비디아 제품을 레버리지 삼아 압박한 게 오히려 중국의 반도체 자립을 부추겼다고 보고 있다. 트럼프 2기 행정부는 올 4월

H20

의 중국 수출을 규제했다가 최근 해제했다. 엔비디아의 고사양 AI 칩 ‘블랙웰’ 또한 일부 성능을 낮춘다면 중국 수출 재개를 고려할 수 있다는 뜻도 밝혔다.

H20

수출 규제 해제 당시 하워드 러트닉 미국 상무장관은 CNBC방송 인터뷰에서 “중국을 미국의 기술에 중독시키기 위해 우리는 중국에

최고, 차선, 3번째로 좋은 반도체 제품은 팔지 않는다”는 취지로 발언했다. H20은 이보다 훨씬 급이 낮은 저사양 반도체여서 수출을 재개해도 큰 타격이 없다는 의미다. 중국 지도부는 러트닉 장관의 발언을 ‘모욕’으로 여겨 분노했고,

이후 자국 반도체 업계에

자강을

더욱 강도 높게 주문하기 시작했다는 것이다.

● ‘中 엔비디아’ 캠브리콘 돌풍

이런 분위기에 힘입어 최근 캠브리콘 주가는 연일 급등세를 나타내고 있다. 27일 상하이 주식시장에서 캠브리콘의

주가는 한때 전일

대비 10% 넘게 오른 1464.98위안(약 28만4600원)까지 올랐다. 유명 술 ‘바이주(白酒)’를 생산하는 기업이며 기존 중국 증시 최고가 종목이었던 ‘구이저우마오타이’의 주가를 능가한 것이다.

다만 중국 반도체 기업이 기술력을 끌어올리지 못한 채 저사양 반도체의 대량 생산에만 주력한다면 결과적으로는 미국에 대한 기술 의존도가 높아질 것이란 우려도 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 “현재 가장 앞선 수준의 중국 반도체조차

H20

의 성능보다 뒤

진다”고 논평했다.