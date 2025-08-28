동아일보

美항공사 “비만승객, 좌석에 못 들어가면 추가 좌석 구매해야”

사우스웨스트항공사가 비만 승객들에게 추가요금을 요구했다. 사우스웨스트항공사의 여객기. X(구 트위터) 캡처
미국의 저가 항공사 사우스웨스트항공이 비만 승객에게 추가 좌석 구매를 의무화하겠다고 밝혀 논란이 일고 있다.

비만인 단체는 이같은 정책이 집단 반발했다.

■ 내년부터 ‘팔걸이 안쪽 못 들어가면 추가 좌석 구매’

26일(현지시간) 뉴욕타임스(NYT)와 AP통신에 따르면 사우스웨스트항공은 오는 2026년 1월 27일부터 좌석 공간을 침범하는 승객에게 사전에 추가 좌석 구매를 요구할 예정이다.

그동안 이 항공사는 체구가 큰 승객에게 추가 좌석을 무료로 제공하거나, 미리 구매 후 환불해주는 방식으로 배려해왔다. 이 때문에 비만 승객들 사이에서는 가장 선호하는 항공사로 꼽혔다.

하지만 새 정책에 따라 앞으로는 팔걸이 안쪽에 몸이 들어가지 않는 승객은 반드시 추가 좌석을 구매해야 한다. 사전 구매를 못했더라도 공항에서 별도로 구매해야 탑승이 가능하다.

■ 만석 아닐 경우 환불 가능하지만 절차 까다로워

추가 좌석을 구매한 승객이라도 항공편이 만석이 아니라면 요금을 환불받을 수 있다. 다만 탑승 후 90일 이내에 직접 환불을 요청해야 한다.

만약 승객이 추가 좌석 구매를 거부하거나 기준에 맞지 않으면, 항공사는 다른 항공편을 안내하는 조치를 취할 수 있다. 사우스웨스트 측은 “좌석 공간을 보장하기 위한 조치”라고 설명했다.

■ 비만인 단체 “유일한 희망이 꺼졌다” 반발

미국 비만인 권익 단체 NAAFA(National Association to Advance Fat Acceptance)는 즉각 반발했다. 단체는 성명을 통해 “사우스웨스트항공은 비만인들에게 사실상 유일한 희망이었는데, 이제 그 희망의 등불이 꺼졌다”고 비판했다.

전문가들은 이번 정책 변화가 실적 부진을 만회하기 위한 조치로 보고 있다. 최근 사우스웨스트항공은 실적 악화로 인해 △자유석 제도 폐지 △위탁 수하물 유료화 △심야 운항 도입 △국내선 노선 조정 및 국제선 확대 등 다양한 개편안을 검토하고 있다.

최재호 기자 cjh1225@donga.com
