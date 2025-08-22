‘트럼프 표’ FBI 개혁 논란…요원들 “수사 전문성 훼손” 강력 반발

도널드 트럼프 미국 대통령이 임명한 캐시 파텔 미 연방수사국(FBI) 국장의 전격적인 조직 개편이 내부 요원들의 강력한 반발에 직면했다. 요원 채용 기준을 대폭 완화하고 국가 안보보다 치안 업무에 집중하겠다는 방침을 두고 엘리트 수사기관의 품격 실추라는 반발도 나온다.
뉴욕타임스(NYT)는 21일(현지 시간) FBI가 트럼프 행정부 방침에 따라 요원 채용 기준을 대폭 낮추기로 하면서 내부에서 강한 반발에 직면했다고 보도했다. 가장 큰 변화는 신입 요원 훈련 기간 축소와 학력 조건 폐지다. 기존에는 버지니아주 콴티코 아카데미에서 약 18주간 강도 높은 훈련을 받았지만, 10월부터는 8주로 절반 이상 줄어든다.
또한 그동안 필수 조건이었던 학사 학위 소지 요건도 사라진다. FBI는 이번 조치를 통해 이민세관단속국(ICE), 주류·담배·총기류 단속국(ATF) 등 다른 연방 수사기관 출신들을 보다 쉽게 영입할 수 있을 것으로 보고 있다. 전현직 요원들은 이 같은 변화가 FBI의 엘리트 수사기관이라는 명성을 훼손할 것이라고 지적했다.
특히 파텔 국장이 금융 사기, 공공 부패, 방첩 등 복잡한 사건보다 치안에 집중하겠다는 의도를 가지고 있다는 분석이 나온다. 실제로 최근 100명이 넘는 FBI 요원이 수도 워싱턴 도시의 순찰에 투입되는 등 범죄 예방 업무에 동원되는 사례가 잦아지고 있다. 9·11 테러 이후 국가 안보 위협에 초점을 맞춰 재편된 FBI가 다시 치안 업무에 집중하면서 기존의 중요한 수사들이 지연되거나 중단되는 상황이 발생하고 있다는 불만도 터져 나왔다.
한편 트럼프 행정부는 예산 절감을 위해 FBI 직원들을 대상으로 명예퇴직이나 조기 퇴직 패키지를 제공해 왔고, 이로 인해 올 9월까지 5000명 이상의 직원이 떠날 것으로 예상된다. 전체 요원(약 1만3000명)의 15%에 달하는 인력이 빠져나갈 전망이다.
한편 FBI 요원 협회는 최근 일부 고위급 요원들에 대한 일련의 해고 조치가 정당한 절차를 거치지 않은 정치 보복이라며 파텔 국장을 향해 반기를 들었다. CNN에 따르면 FBI 요원 협회가 상·하원 사법위원회 공화·민주당 지도부에 보낸 서한에서 최근 해고된 요원들의 적법 절차 권리가 의도적으로 침해됐다고 주장하고 있다. 전현직 FBI 요원 1만4000명이 가입한 FBI 요원 협회는 “파텔 국장은 최근 해임된 사법 요원들에 대해 연방법에서 보장된 적법 절차 보호를 제공하지 않은 채 인사 결정을 내렸다”라고 지적했다. 이달 초 해고된 브라이언 드리스콜 FBI 국장 대행과 스티븐 젠슨 워싱턴DC 지부장 등이 뚜렷한 사유를 통지받지 못했다는 것이다. 미국 언론들은 해고된 요원들이 트럼프 대통령 관련 수사를 이끌었다는 공통점이 있다고 지적했다.
나탈리 바라 협회장은 이들 전직 요원이 “정치적 보복 외에는 법과 정책에서 벗어난 일탈(해고 조치)에 대한 어떤 설명을 듣지 못했다”고 CNN에 말했다. 파텔 국장은 전날 폭스비즈니스 인터뷰에서 고위급 요원들의 해고 조치와 관련해 “그 과정(트럼프 대통령 수사)을 무기화했거나 참여한 것으로 드러난 모든 사람을 직위에서 제거했다”라며 “다른 연루자들을 발견하면 지금까지 해왔던 것처럼 신속한 조치를 취할 것”이라고 말했다.
