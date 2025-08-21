여행객에 불친절 국가, 3위 러시아 2위 모로코…1위는?

해외여행에서 가장 불친절한 나라로 프랑스가 꼽혔다.
20일(현지시각) 미국 야후는 소셜미디어(SNS)에 공유된 여행자 후기를 토대로 ‘가장 무례했던 국가’ 순위를 발표했다. 이번 조사는 인기 여행 블로거 린지 펄스가 야후 크리에이터스 플랫폼에 정리한 것으로, 각국에서 겪은 다양한 체험담이 공개됐다.
■ 영어 쓰면 길 안 알려줘…1위는 프랑스
1위는 프랑스였다. 여행객들은 영어로 말을 걸면 길을 알려주지 않거나, 식당에서 직원들이 고압적으로 응대한 사례가 많았다고 전했다.
2위는 모로코였다. 한 여행객은 버스에 돌이 날아드는 일을 겪었고, 또 다른 이는 관광지에서 상인들의 집요한 호객 행위에 시달렸다고 밝혔다. 일부는 “다시는 방문하지 않겠다”고 했다.
3위 러시아는 거리 분위기가 차갑고 무뚝뚝했다는 평가가 많았다. “길에서 웃으면 수상하게 본다”는 후기도 나왔다. 공연장에서 병이 날아왔다는 극단적 사례도 있었지만, 블로거 펄스는 “겉모습은 차갑지만 대화해 보면 따뜻하다”고 덧붙였다.
■ 중국·튀르키예·미국도 상위권
4위는 중국이었다. 특히 베이징에서 현지인들이 관광객에게 짜증을 내거나 성급하게 대했다는 불만이 많았다. 일부는 “재미있었다”고 했지만 대체로 “문화적 충격”으로 평가됐다.
5위는 튀르키예였다. 이스탄불 공항이나 카페에서 차가운 태도를 경험했다는 이야기가 전해졌다. 펄스는 “튀르키예는 이런 후기에서 종종 언급된다”고 덧붙였다.
6위는 미국이었다. 입국 심사가 까다롭다는 지적과 함께, 남부보다 북부 지역이 훨씬 차갑게 느껴졌다는 의견이 많았다.
■ 런던 집중된 영국, 상반된 평가의 이탈리아
7위 영국은 런던 시민들이 집중적으로 언급됐다. 여행객들은 런던 사람들을 “낮잠이 필요한 괴짜 아기들”이라고 묘사하며 불만을 드러냈다.
8위 스페인은 마드리드가 대표적으로 꼽혔고, 9위 이탈리아는 북부와 로마에서 무례함을 느꼈다는 반응이 많았다. 반면 남부에서는 따뜻한 환대를 받았다는 상반된 평가도 있었다.
10위는 에스토니아였다. 여행객들은 대부분의 만남이 차갑고 무뚝뚝했다고 전했으나, 인접한 핀란드에서는 “인생에서 가장 친절한 사람들을 만났다”는 정반대 경험담이 공유됐다.
■ “모든 경험이 같은 건 아니다”
펄스는 이번 순위에 대해 “모든 사람이 동의하는 것은 아니다”라며 “파리에서 프랑스어를 시도했을 때 현지인들이 즐거워하며 따뜻하게 응대한 경우도 있었다”고 설명했다.
김수연 기자 xunnio410@donga.com
