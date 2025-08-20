트럼프 압박에 美서 당뇨약 값 절반 인하

도널드 트럼프 미국 대통령이 의약품 가격 인하를 추진하는 가운데 덴마크 제약사 노보노디스크가 당뇨 및 비만 치료제 ‘오젬픽’의 가격을 절반으로 내리기로 했다. 앞서 트럼프 대통령은 “미국 소비자가 전 세계 제약업계의 ‘호구(sucker)’ 취급을 받으며 비싼 약값을 내고 있다”고 주장하며 제약업계에 약값 인하를 강하게 압박했다.
18일 영국 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 노보노디스크는 건강보험이 없는 미국 환자들에게 한 달 치 분량의 오젬픽 값을 기존 1000달러(약 138만 원)에서 499달러(약 69만 원)로 내린다고 이날 밝혔다. 가정 배달 서비스도 도입하기로 했다.
오젬픽은 주 1회 맞는 주사제로 당뇨 치료가 주목적이나 체중 감량 효과도 있다. 노보노디스크가 출시한 비만 치료제 ‘위고비’와 함께 전 세계적으로 인기를 끌고 있다.
FT는 이번 조치가 제약업계에 가격 인하를 압박했던 트럼프 대통령의 승리라고 평했다. 미국은 한국, 유럽 주요국 등과 달리 제약사들이 정부 통제 없이 자율적으로 약값을 결정한다. 미국 공공정책 연구기관 ‘랜드 코퍼레이션’에 따르면 미국 약값은 경제협력개발기구(OECD) 32개 회원국 평균보다 2.78배 높다. 이에 따라 보수, 진보 정당을 막론하고 약값 인하가 필요하다는 공감대가 형성돼 있다.
트럼프 대통령은 2016년 대선부터 약값 인하를 주창했다. 지난달엔 노보노디스크 등 유명 제약사 17곳에 약값을 내리라는 서한도 보냈다.
노보노디스크는 앞서 올 3월 위고비 값 또한 기존의 절반 수준인 499달러로 낮췄다. 다만 오젬픽 가격 할인 혜택을 보는 소비자는 소수일 것이라고 FT는 전망했다. 이미 오젬픽 구매자의 98%가 건강보험을 통해 25달러 이하의 가격을 지불하고 있다는 것이다.
최근 노보노디스크 주가는 트럼프 대통령의 가격 인하 압박, 경쟁사인 미국 제약사 일라이릴리의 비만 치료 신약 ‘마운자로’ 출시 등으로 내내 하락세였다. 이 회사의 시가총액 또한 지난해 6월 이후 3670억 달러(약 506조4600억 원)가 증발했다.
