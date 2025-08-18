“가자시티 점령 작전 반대” 이스라엘 전역 100만명 시위

17일(현지 시간) 이스라엘에서 정부의 가자시티 장악 군사 작전에 반대하는 대규모 시위가 열렸다.
타임스오브이스라엘과 워싱턴포스트(WP)에 따르면 금요일과 토요일 이틀의 주말 뒤 첫 평일인 이날 이스라엘 전역에서 대규모 시위가 열렸다. 팔레스타인 무장정파 하마스에 억류된 인질 가족 등 피해자들을 대표하는 ‘10월협의회’와 인질·실종자가족포럼 등이 주최 측은 이날 경제 중심지 텔아비브에서 약 50만 명, 이스라엘 전역에서 100만 명이 시위에 참가했다고 추산했다.
경제 중심지 텔아비브의 ‘인질 광장’과 텔아비브와 예루살렘을 1번국도 등 주요 고속도로를 중심으로 운집한 시위대는 이날 이스라엘군이 승인한 팔레스타인 최대 도시 ‘가자시티’를 장악하는 내용의 작전의 철회와 인질의 조속한 귀환을 촉구했다. 시위대는 이 작전이 팔레스타인 무장단체 하마스에 붙잡힌 20여 명의 생존 인질을 위험에 빠트릴 가능성이 크다며 반대했다. 이스라엘 경찰은 시위대가 도로를 불법 점거했다며 전역에서 총 38명을 체포했다.
이날 이스라엘 전역에서는 시위대를 지지한다는 의미의 파업도 벌어졌다. 메타, 윅스, 마이크로소프트 등 주요 정보기술(IT) 기업들이 파업 지지 뜻을 밝혔고 하이파 항구 노동자 등도 대열에 동참했다. 텔아비브대, 벤구리온대, 하이파대 등 주요 교육기관도 교직원과 학생의 파업 참여를 독려한 것으로 전해졌다. 이스라엘 출신 유명 할리우드 배우 갈 가도트(40)도 이날 인질광장을 찾아 가족들을 끌어안고 위로해 주목을 받았다.
그러나 네타냐후 이스라엘 총리는 이날 정부 회의에서 “오늘 하마스를 격퇴하지 않은 채 전쟁을 종식하자고 요구하는 이들은 하마스의 입장을 강화할 뿐”이라고 반박했다. 네타냐후 총리는 가자시티 점령 작전이 하마스 궤멸을 위해 필요한 조치라고 보고 있다. 그는 “인질 석방을 앞당기고 가자지구가 이스라엘에 더는 위협이 되지 않게 하려면 우리는 하마스를 무찔러야 한다”며 “이것이 바로 지난주 안보내각이 내린 결정이며, 우리는 이를 실행할 것을 결의한다”고 말했다.
