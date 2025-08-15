정부, 日정치인 야스쿠니 참배·공물 봉납에 “깊은 실망과 유감”

정부는 15일 일본 이시바 시게루 일본 총리가 야스쿠니 신사에 공물을 봉납하고 유력 총리 후보자인 고이즈미 신지로 농림수산상이 야스쿠니 신사를 참배한 데 대해 “깊은 실망과 유감”을 표명했다.
외교부는 이날 논평에서 “정부는 일본의 과거 침략전쟁을 미화하고 전쟁범죄자를 합사한 야스쿠니 신사에 일본의 책임 있는 지도급 인사들이 또다시 공물을 봉납하거나 참배를 되풀이한 데 대해 깊은 실망과 유감을 표한다”고 했다.
그러면서 외교부는 “우리 정부는 일본의 책임 있는 지도자들이 역사를 직시하고 과거사에 대한 겸허한 성찰과 진정한 반성을 행동으로 보여줄 것을 촉구하는 바”라며 “이는 양국 간 신뢰에 기반한 미래지향적 한일관계를 구축해 나가기 위한 중요한 토대라는 점을 다시 한 번 강조한다”고 했다.
도쿄 야스쿠니 신사에는 제2차 세계대전의 A급 전범이 합사돼 있다. 8월 15일은 일본에선 종전의 날이다. 이날 일본에선 전사자를 위한 추도식 등이 열린다.
일본 교도통신 등 현지 매체에 따르면 고이즈미 농림수산상은 이날 오전 일본 도쿄 쿠단키타에 있는 야스쿠니 신사를 참배했다. 이시바 시게루 각료 중 처음으로 야스쿠니 신사를 참배한 것이다. 일본 정치인들의 야스쿠니 신사 참배는 한일관계 악화의 주요 원인으로 꼽힌다. 이시바 총리는 참배를 하진 않았지만 공물을 봉납했다.
고이즈미 농림수산상은 작년 총리에 당선되면 취임 후 신사 참배를 할 것이냐는 질의에 “매년 8월 15일 신사 참배를 계속해 왔다”며 “앞으로에 대해선 적절히 판단할 것”이라고 했다. 그러면서 “(신사 참배는) 두 번 다시 같은 일을 일으키지 않기를 바라는 평화에 대한 마음을 바치는 것”이라고 덧붙였다.
정봉오 기자 bong087@donga.com
