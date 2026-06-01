‘유퀴즈’ 임지연 “‘인간중독’으로 화려하게 데뷔…그 후 너무 힘들었다”

배우 임지연이 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에 출연해 주연으로 데뷔했지만, 힘들었던 신인 시절을 회상했다.
17일 오후 방송된 tvN 예능 프로그램 ‘유 퀴즈 온 더 블럭’에서는 배우 임지연이 유퀴저로 함께했다.
‘더 글로리’부터 ‘옥씨부인전’, 최근 드라마 ‘멋진 신세계’까지 출연작마다 연이어 흥행시키며 ‘믿고 보는 배우’가 된 임지연. 그러나 임지연에게도 본인의 연기에 대해 의심하던 시기가 있었다고. 영화 ‘인간중독’ 주연으로 데뷔한 임지연은 “화려하게 데뷔했는데 막상 그 후가 너무 힘들었다, 기대치는 높은데 기회는 많지 않고, 사람들에게 나라는 배우를 알리는 건 너무 어려웠다”라고 당시를 회상했다.
임지연은 “왕관을 버텨낼 힘이 부족한데 씌워놓으면 안 써본 사람보다 못하다”라며 준비되지 않은 채 맞이한 기회는 오히려 독이 됐다고 털어놨다. 임지연은 연기력 논란을 언급하며 “작품에 피해를 주는 배우 같았다, 어린 나이에 감당하기 쉽지 않은 상처들이 있었다”라고 고백했다. 그러나 임지연은 또 한 번의 기회를 기다리며 발전하기 위해 노력, 연기 실력을 다졌다고 해 눈길을 끌었다.
한편 tvN ‘유 퀴즈 온 더 블럭’은 MC 유재석과 자기님들의 인생으로 떠나는 사람 여행을 담은 프로그램으로 매주 수요일 오후 8시 45분에 방송된다.
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