신기루 “SK하이닉스, 146만원에 들어가…돈 이렇게 버는 거구나”

코미디언 조혜련과 신기루가 주식 투자 근황을 공개하며 SK하이닉스 투자 경험을 털어놨다.
16일 공개된 웹예능 ‘신여성’에 출연한 신기루는 최근 주식 투자를 시작했다고 밝히며 “SK하이닉스를 8만원에 매수한 사람처럼 졸부 패션을 연출해 봤다”고 농담해 웃음을 자아냈다.
이에 조혜련이 “지금 SK하이닉스가 140만원대를 기록 중”이라고 말하자 신기루는 “주식을 어제 처음 시작했다. SK하이닉스를 주당 146만원에 매수했다”고 밝혔다.
신기루는 “그동안 재테크에는 관심이 없어서 돈이 생기면 맛있는 음식과 술을 사 먹는 데 썼다”며 “아침에 확인해 보니 주가가 162만원까지 올라 있더라. ‘돈은 이렇게 버는 거구나’ 싶어 깜짝 놀랐다”고 말했다.
이어 “이 기세라면 코스피 지수가 1만 선까지 가야 할 것 같다”며 들뜬 마음을 드러냈다.
조혜련도 자신의 투자 경험을 공개했다. 그는 “나는 SK하이닉스를 주당 87만원 선에 매수했고, 한미반도체와 SK하이닉스 같은 종목을 보유하고 있다”며 “국내 기업들이 더 성장했으면 좋겠다. 아직도 저평가돼 있다고 생각한다”고 말했다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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