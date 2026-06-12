‘참교육’ 김무열 “닮은꼴 존 시나, 시즌 2에 카메오로 나왔으면”

12일 오후 서울 종로구 삼청로의 한 카페에서 넷플릭스 오리지널 시리즈 ‘참교육’(극본 이남규, 김다희, 문종호/ 연출 홍종찬) 출연 배우 김무열 인터뷰가 진행됐다.
‘참교육’은 선 넘는 학생, 교사, 학부모로 인해 무너진 대한민국의 교권과 교육현장을 지키기 위해 창설된 교권보호국의 통쾌하고 시원한 참교육을 그린 드라마다. 지난 5일 처음 공개된 뒤 3일 만에 640만 시청수(시청 시간을 작품의 총 러닝 타임으로 나눈 값)을 기록하고, 넷플릭스 글로벌 톱10 비영어 쇼 1위를 차지하면서 인기를 끌고 있다.
극에서 김무열은 주인공인 교권보호국 감독관 나화진 역으로 분해 감정 연기부터 액션 연기까지 소화하며 존재감을 발산했다. 덕분에 김무열의 SNS 팔로워 수가 폭발적으로 증가하면서 그 인기를 실감하게 했다. 이에 대해 김무열은 “기쁘고 감사하면서도, 한편으로는 우리가 하고자 하는 이야기가 잘 전달됐는지 무겁고 진지하게 생각하고 있다”라고 말했다.
특히 김무열은 SNS에 남긴 시청자들의 글 중에 가장 기억에 남는 내용을 전하기도. 김무열은 “드라마가 공개되고 초반에 말레이시아 교사 분께서 ‘감동과 위로를 받았다, 시즌 2를 했으면 좋겠다’는 메시지를 주셨다”라며 “사실 놀라웠다, 열심히 만들었으니 많은 분이 재밌게 보셨으면 하는 마음은 있었지만 국경을 넘어서까지, 그것도 교사 분에게 공감대를 얻을 거라고는 생각 못했다”라고 이야기했다.
덕분에 나화진은 김무열의 ‘인생캐’로 언급되기도 한다. 이에 김무열은 “걱정과 우려 속에 시작한 조심스럽게 작업을 시작했지만, 작품을 온 마음으로 사랑해서 촬영에 임해 긍정적인 에너지로 바뀐 게 아닐까 한다”라며 “또 (사랑 받은) 결정적 요인은 상대 배우들이 너무 잘해준 덕분이다, 다들 꿈과 열정을 갖고 현장에 욌다, 모든 배우와 스태프들이 한 마음으로 작품을 사랑했다”라고 했다.
특히 ‘참교육’이 글로벌 흥행에 발동을 건 뒤 미국의 전 프로레슬러이자 배우인 존 시나가 자신의 인스타그램에 김무열의 사진을 올리며 ‘샤라웃’ 하기도 했다. 두 사람은 ‘닮은꼴’로 유명하다. 김무열은 “어릴 때부터 집에 선수들의 브로마이드를 걸어둘 정도로 WWF(현 WWE)의 팬이었다, 존 시나와 내가 닮은 꼴이라는 걸 안다, 나도 호감이 있었는데 내 사진을 인스타에 올려주셨길래 고민하다가 댓글을 남겼다”라며 웃었다. 이어 “나중에 ‘참교육’ 시즌 2를 한다면 카메오로 출연해 주셨으면 한다”라는 바람을 드러냈다.
현재 SBS 금토드라마 ‘멋진 신세계’에 출연 중인 배우 허남준 역시 ‘참교육’을 보고 김무열을 응원했다고. 김무열은 “남준이와는 대학교 선후배 사이이기도 하고 ‘스위트홈3’를 하면서 많이 친해졌다”라며 “최근에 응원을 주고받았다, ‘우리 둘 다 너무 축하한다’라고 했더니 남준이가 ‘저에게도 이런 날이ㅠㅠ’라고 문자를 보냈더라, 남준이가 잘돼서 좋다”라고 해 훈훈함을 자아냈다.
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