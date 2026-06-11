이재욱, 입대 후에도 열일…‘섬보이’ 방송 이어 가수 데뷔

현재 군 복무 중인 배우 이재욱이 드라마 ‘닥터 섬보이’로 시청자들과 만나고 있는데 이어, 가수로 영역 확장에 나선다,
이재욱은 11일 오후 6시 각 음악 사이트에 첫 싱글 ‘섀도’(SHADOW)를 발매하고 아티스트로 변신한다. ‘섀도’는 이재욱이 군 입대 후 팬들에게 전하는 특별한 선물이자 팬들을 향한 진심을 담아낸 결과물이다. 특히 이번 싱글은 2AM 임슬옹이 프로듀싱을 맡아 완성도를 높였다.
싱글은 사랑의 시작과 끝, 그리고 그 이후에 남겨진 감정의 흔적을 담은 두 곡으로 구성됐다. 그리움과 후회의 감정을 깊이 있게 풀어낸 타이틀곡 ‘섀도’는 이재욱의 강렬한 밴드 사운드와 호소력 짙은 보컬이 어우러져서 인상적이다. 미니멀한 록 사운드와 서정적인 멜로디가 어우러진 수록곡 ‘모두가 지나는 계절’은 지나간 사랑을 흘려보내는 감정을 이재욱 특유의 담백한 감성으로 담아냈다.
이재욱의 가수 데뷔는 ‘의외의 행보’라 더욱 이목이 쏠린다. 이재욱은 지난 2018년 드라마 ‘알함브라 궁전의 추억’으로 데뷔한 뒤 ‘검색어를 입력하세요 WWW’, ‘어쩌다 발견한 하루’, ‘환혼’, ‘로얄로더’ 등에 출연하며 배우로 입지를 탄탄히 다져왔다. 다채로운 장르의 작품을 통해 시청자들에게 강렬한 인상을 남기며 해를 거듭할수록 성장해 온 이재욱이다.
그런 이재욱이기에 가수 데뷔는 대중에게도 신선하게 받아들여진다. 배우들이 작품에 참여하면서 이벤트성으로 음원을 내는 경우는 왕왕 있지만, 본격적으로 개인 음원을 내고 가수로 데뷔하는 건 드문 케이스이기 때문. 게다가 이재욱은 ‘모두가 지나는 계절’ 작사, 작곡에도 직접 참여하며 싱어송라이터의 길을 걸어 다음 행보를 궁금하게 한다.
팬들에게도 이재욱의 ‘열일’ 행보는 ‘선물’ 같다. 이재욱은 지난달부터 육군 현역으로 군 복무를 시작하며 내년 11월까지 잠시 자리를 비웠다. 하지만 이재욱은 입대 후에도 다양한 콘텐츠들을 제공하며 공백이 무색한 행보를 보인다.
이재욱은 현재 방영 중인 ENA 월화드라마 ‘닥터 섬보이’(극본 김지수/연출 이명우)로 시청자들과 만나고 있다. ‘닥터 섬보이’는 최고 5.2%(닐슨코리아 전국 유료가구 기준)를 기록하며 시청자들에게 재미를 인정받는 중이다. 그 사이 이재욱은 가수로 데뷔, 색다른 매력을 발산하며 팬들에게 끊임없이 콘텐츠를 제공해 호응을 얻었다.
한편 이재욱은 싱글 발매 후 라이브 클립 영상도 함께 공개하며, 올 하반기에는 넷플릭스 ‘꿀알바’ 오픈도 앞두고 있다.
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