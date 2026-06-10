정애리 “난소암 투병 머리 빠져…화장실서 직접 밀었다”

배우 정애리가 난소암 투병 당시 항암치료로 머리카락이 빠지자 스스로 머리를 밀었던 사연과 극심한 부작용을 털어놨다. 그는 치료 과정에서 “의사가 하라는 대로 하는 착한 환자가 되기로 마음먹었다”고 밝혔다.
정애리는 9일 공개된 유튜브 채널 ‘송승환의 원더풀 라이프’에 출연해 2016년 난소암 진단과 치료 과정을 회상했다.
그는 당시 연극 ‘친정 엄마’ 공연을 이어가던 중 원인을 알 수 없는 피로감과 복통을 겪었다고 말했다. 정애리는 “살이 빠지고 힘이 들어도 배우라 무대에 올라가면 버틸 수 있다고 생각했다”며 “어느 날 집에 갔는데 몸을 움직일 수 없을 정도로 배가 아팠다”고 떠올렸다.
처음에는 복막염 진단을 받고 수술을 받았지만 이후 예상치 못한 결과를 들었다. 그는 “퇴원 안내를 받을 줄 알았는데 의사가 ‘과를 바꾸셔야겠다’며 암센터 부인과를 가라고 했다. 난소암 세포가 발견됐다고 했다”고 말했다.
정애리는 자신이 진단받은 클리어셀암(맑은세포암·Clear Cell Carcinoma)에 대해서도 언급했다. 그는 “난소암 가운데도 까다로운 암이라고 들었다”며 “그때부터는 더 많은 정보를 찾아보지 않고 의사가 시키는 대로 치료받기로 했다. 괜히 알면 더 무서울 것 같았다”고 밝혔다.
● “머리 듬성듬성 빠지는 모습 보기 싫어…집에서 직접 밀었다”
항암치료가 시작된 뒤 가장 힘들었던 순간 중 하나는 탈모였다.
정애리는 “여성암은 항암을 하면 머리가 빠진다고 하더라. 첫 번째 치료 후에는 괜찮아서 혹시 기적이 생기나 싶었는데 결국 수루룩 빠지기 시작했다”고 말했다.
이어 “듬성듬성 빠지는 모습을 마주하고 싶지 않았다”며 “다니던 미용실 원장님께 부탁해 집으로 와 달라고 했고, 화장실에서 머리를 전부 밀었다”고 밝혔다.
항암치료 부작용도 쉽지 않았다고 털어놨다.
그는 “발톱이 빠지지는 않았지만 발이 너무 불편했다”며 “마치 발바닥 안에 모래와 가죽을 집어넣은 것 같은 느낌이라 밤에도 잠들기 힘들었다”고 말했다.
수술 후 회복 과정도 쉽지 않았다. 그는 “암세포 위치를 확인하기 위해 개복 범위를 크게 잡아 허리가 잘 펴지지 않았다”며 “간호사가 잘 안 펴질 수도 있다고 했지만 일부러 허리를 펴려고 복도를 계속 걸었다”고 전했다.
한편 정애리는 2016년 난소암 판정을 받고 치료를 받은 뒤 완치 판정을 받았으며 현재는 활발한 활동을 이어가고 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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