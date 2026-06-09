본문으로 바로가기
오피니언
정치
경제
국제
사회
문화
연예
스포츠
헬스동아
트렌드뉴스
통합검색
마이페이지
전체메뉴 펼치기
국제
“오빠·사랑해”…콜롬비아 대선 흔든 K팝 팬덤 정치
동아닷컴
입력
2026-06-09 17:29
2026년 6월 9일 17시 29분
김영호 기자
구독
코멘트
개
좋아요
개
코멘트
개
공유하기
공유하기
SNS
퍼가기
카카오톡으로 공유하기
페이스북으로 공유하기
트위터로 공유하기
URL 복사
<iframe src="https://www.donga.com/news/shareiframe?idx=article/all/20260609/134078354/2" marginwidth="0" marginheight="0" frameborder="0" scrolling="no" allow="web-share" width="400" height="542"></iframe>
창 닫기
즐겨찾기
읽기모드
뉴스듣기
글자크기 설정
글자크기 설정
가
가
가
가
가
창 닫기
프린트
콜롬비아 대선 결선 투표를 앞두고 여당이 K팝을 전략 카드로 내세우고 있다. 인스타그램 갈무리
현대 선거에서 이미지 전략은 유권자의 감정과 직관에 직접 영향을 미치는 핵심 요소로 꼽힌다. 오는 21일 대통령 선거 결선투표를 앞둔 콜롬비아에서는 정치 구호 대신 K팝 문화를 활용한 이색 선거운동이 등장해 주목받고 있다.
강경 좌파 성향의 여당 후보 이반 세페다는 지난 4일 자신의 엑스(X)에 손가락 하트를 하는 사진을 공개하며 “콜롬비아의 K팝 커뮤니티에 감사한다. 소셜미디어(SNS)와 거리에서 보여준 멈출 수 없는 힘이 한 세대의 희망이 되고 있다”고 밝혔다.
● ‘OPPA·SARANGHAE’ 앞세운 ‘친밀한 저항’
이반 세페다 후보의 모습이 합성된 여러 한국어들. 엑스 갈무리
세페다가 언급한 K팝 커뮤니티는 청년층 지지자들이 만든 ‘이반 세페다와 함께하는 K팝 팬들(KPOPERS CON IVAN CEPEDA)’이다.
이들은 ‘친밀한 저항’을 내세우며 정부 공약을 설명하는 인포그래픽과 영상을 직접 제작해 SNS에 공유하고 있다. 공식 엑스 계정에는 ‘OPPA(오빠)’와 ‘SARANGHAE(사랑해)’ 문구를 합성한 세페다 후보의 이미지도 꾸준히 게시하고 있으며, 팔로워는 1만3000명을 넘어섰다.
이 같은 움직임은 중남미 전역에서 확산한 K컬처의 영향력과 맞닿아 있다는 분석이 나온다. BTS와 블랙핑크 등 K팝 그룹은 물론 한국 드라마와 스트리밍 콘텐츠가 현지 청년층 사이에서 대중문화의 한 축으로 자리 잡으면서 정치 캠페인에도 영향을 미치고 있다는 것이다.
● 대통령 후보·원로 정객도 ‘손가락 하트’로 화답
‘손가락 하트’를 날리고 있는 이반 세페다 후보. AP/뉴시스
콜롬비아 기성 정치권도 즉각 호응했다. 에르네스토 삼페르 전 대통령과 클라라 로페스 오브레곤 상원의원 등 70대 원로 정치인들도 K팝 포스터를 배경으로 손가락 하트 사진을 올리며 지지를 보냈다.
여당 측 선거캠프 위원 가브리엘 베세라는 현지 언론 엘파이스에 “K팝 지지자들이 온라인 공간을 뒤흔들며 세페다 후보의 화답을 이끌어냈다”며 “후보에게는 매우 혁신적인 변화”라고 전했다.
콜롬비아 정치권에서 K팝 팬들이 목소리를 낸 것은 처음이 아니다. 이들은 2021년 이반 두케 정부 시기 우파 정치인의 게시물을 덮으려 한국어 노래와 영상으로 SNS를 도배했다. 2022년 대선에서도 구스타보 페트로 후보 캠프를 지원한 바 있다.
● 보수 진영은 AI 영상으로 맞불…‘운명의 대선’은 21일
보수 진영의 아벨라르도 데라 에스프리에야 후보가 자신의 엑스에 공개한 AI 활용 홍보 영상. 엑스 갈무리
이에 맞서 보수 진영도 디지털 전략을 강화하고 있다. 보수 성향 조국수호당의 아벨라르도 데라 에스프리에야 후보는 인공지능(AI) 영상과 월드컵 콘텐츠, 인플루언서 등을 활용해 청년층 공략에 나섰다. 일부 보수 지지층은 K팝 팬(Kpopers)들이 대가를 받고 활동하는 이른바 ‘댓글 부대’라는 의혹도 제기했다.
그러나 K팝 커뮤니티 측은 금전적 보상 없이 자발적으로 운영되는 모임이라고 반박했다. 채널 개설자인 헤네시스 메사(30)는 “내가 받은 대가는 정신적 스트레스뿐”이라며 의혹을 부인했다. 이어 “우리가 직접 나서서 상황을 바꿔야겠다고 생각했다”며 “K팝은 언제나 이러한 사회적 투쟁과 맞닿아 있었다”고 강조했다.
정치권의 이미지 전략과 K컬처 팬덤의 영향력이 맞물린 가운데, 콜롬비아 대통령 선거 결선투표는 오는 21일 치러질 예정이다.