최준희, LA 신혼여행…“캐리어 6개·강아지 두마리”

배우 고(故) 최진실의 딸 최준희가 미국 로스앤젤레스(LA)로 신혼여행을 떠난 근황을 공개했다. 대형 캐리어와 반려견까지 함께 이동하는 현실적인 여행 준비 과정도 함께 전하며 눈길을 끌었다.
최준희는 21일 자신의 인스타그램에 “도착했수다”라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다.
공개된 사진에는 미국 로스앤젤레스 국제공항(LAX) 도착을 알리는 기내 비행경로 화면이 담겼다. 또 차량을 타고 시내로 이동하는 모습도 함께 공개했다.
최준희는 “36㎏ 캐리어 4개, 10㎏ 2개, 강아지 두 마리까지 어기적어기적 끌고 겨우 렌트 찾기 얼른 숙소로 밟아”라고 적으며 신혼여행 첫날 상황을 전했다.
앞서 최준희는 지난 16일 11세 연상의 비연예인 연인과 결혼식을 올렸다.
결혼식에는 엄정화와 이소라, 이영자, 정선희, 홍진경 등 고 최진실의 생전 절친들이 참석했다. 예식에서는 이모할머니가 화촉점화를 맡았고, 과거 갈등이 있었던 외할머니도 혼주석에 자리했다.
최준희는 배우 고 최진실과 전 야구선수 고 조성민의 딸로, 현재는 인플루언서로 활동하고 있다.
동아닷컴 온라인뉴스 dnews@donga.com
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