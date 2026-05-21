뱃살 억제 · 당뇨병 예방에 좋은 ‘이 과일’ 주목

말린 서양 자두인 푸룬(건자두)이 장 건강뿐 아니라 복부 지방과 심혈관 건강 관련 연구로도 주목받고 있다.
미국 펜실베이니아 주립대학교 연구진이 국제학술지 골다공증 인터내셔널(Osteoporosis International)에 발표한 연구에 따르면, 매일 푸룬 100g을 섭취한 그룹은 심혈관 질환의 주요 위험 요인인 복부 지방 분포 변화가 억제되는 결과를 확인했다고 발표했다.
심혈관 질환의 주요 원인 중 하나로는 LDL(저밀도 지단백) 콜레스테롤 증가가 꼽힌다. ‘약용식품 저널(Journal of Medicinal Food)’에 게재된 논문에서는 폐경 후 여성이 6개월 동안 푸룬을 매일 50~100g 섭취한 결과, 총 콜레스테롤 수치뿐만 아니라 산화 스트레스와 염증성 지표 또한 감소한 것으로 나타났다.
미국 영양학회(American Society for Nutrition) 연례 회의에서 발표된 연구에서도 푸룬의 콜레스테롤 수치 개선 효과가 확인됐다. 고령 남성 그룹을 대상으로 한 장기 연구에서는 푸룬을 섭취한 그룹의 HDL(고밀도 지단백) 콜레스테롤 수치가 개선됐으며, 총 콜레스테롤 대비 HDL 비율은 긍정적으로 변화했다. 염증 및 산화 스트레스를 나타내는 C-반응성 단백질 수치도 감소했다.
푸룬에는 식이섬유가 약 7g(100g 당) 포함돼 있는데, 이는 성인 하루 권장 섭취량의 약 28%를 충족하는 수준이다. 이러한 식이섬유는 심장병, 뇌졸중, 제2형 당뇨병 예방에도 도움이 된다. 푸룬은 혈당지수(GI)가 29로 낮아, 말린 과일 중에서도 식후 혈당 상승을 억제하는 데 유리한 식품으로 평가된다.
푸룬은 그대로 먹어도 좋지만, 플레인 요거트나 오트밀, 샐러드 등에 곁들이면 일상 식단 속에서 부담 없이 활용할 수 있다. 샐러드에 더하면 천연의 단맛 덕분에 드레싱 부담을 줄일 수 있으며, 견과류와 함께 섭취하면 간편한 한 끼 식사로도 활용 가능하다.
일반적으로는 하루 4~5알 정도부터 개인 상태에 맞춰 양을 조절해 섭취하는 방식이 권장된다.
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