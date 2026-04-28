엔하이픈, 멕시코 공연 또 추가…첫 라틴 아메리카 투어에 ‘들썩’

그룹 엔하이픈(ENHYPEN)이 막강한 관객 동원력을 바탕으로 투어 규모를 거듭 확대하고 있다.
엔하이픈(정원, 제이, 제이크, 성훈, 선우, 니키)은 28일 글로벌 슈퍼팬 플랫폼 위버스를 통해 월드 투어 ‘블러드 사가’(BLOOD SAGA)의 멕시코시티 추가 공연 개최 소식을 알렸다.
앞서 예고된 7월 11일과 12일에 이어, 7월 14일 멕시코시티 아레나(Arena CDMX)에서 또 한 차례 공연이 확정됐다. 약 2만 석 규모의 해당 공연장은 당초 7월 11일 1회 공연 예정이었으나, 선예매 오픈 직후 좌석이 매진되면서 12일 공연이 추가된 바 있다. 이어 12일 공연 티켓 또한 빠르게 매진됨에 따라 14일 공연까지 총 3회로 일정을 늘렸다.
빌리프랩 측은 “엔하이픈이 데뷔 후 처음 방문하는 멕시코임에도 현지 팬덤 엔진(ENGENE)의 호응이 매우 뜨겁다”라며 “팬들의 기대에 보답하고자 14일 공연을 한 번 더 열기로 결정했다”라고 전했다.
라틴 아메리카 투어의 열기는 브라질로도 이어지고 있다. 오는 7월 4일 상파울루의 대형 스타디움인 알리안츠 파르키에서 열리는 공연 역시 매진을 눈앞에 두고 있다.
한편 엔하이픈의 네 번째 월드 투어 ‘블러드 사가’는 오는 5월 1일부터 3일까지 서울 올림픽공원 KSPO DOME에서 막을 올린다. 서울 공연 또한 3회차 전석 매진을 기록했으며, 이들은 내년 3월까지 북미, 남미, 유럽, 아시아 등 전 세계 21개 도시에서 총 32회 공연을 펼칠 예정이다.
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