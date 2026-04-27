BTS ‘아리랑’, 美 ‘빌보드 200’ 4위…5주 연속 ‘톱5’ 롱런

26일(이하 현지 시각) 미국 음악 전문 매체 빌보드가 공식 홈페이지에 게재한 차트 예고 기사에 따르면 지난 3월 20일 발매된 방탄소년단 정규 5집 ‘아리랑’(ARIRANG)은 최신(5월 2일 자) 메인 앨범 차트 ‘빌보드 200’에서 4위를 차지했다. 이로써 ‘아리랑’은 5주 연속 ‘빌보드 200’ 톱 5 안에 진입하는 저력을 보였다.
빌보드에 따르면 ‘아리랑’은 이번 차트에서 6만 2000 앨범 유닛을 기록했다. 이는 실물 및 디지털 구매량, SEA 유닛(스트리밍 횟수를 환산한 판매량)과 TEA 유닛(디지털 음원 다운로드 횟수를 환산한 판매량)을 합산해 집계된다.
방탄소년단은 지난 25일 미국 탬파 레이먼드 제임스 스타디움(Raymond James Stadium)에서 ‘방탄소년단 월드투어 ’아리랑‘ 인 북아메리카’(BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’ IN NORTH AMERICA)의 막을 올렸다. 이번 북미 투어는 멕시코 시티, 라스베이거스, 시카고 등 12개 도시에서 총 31회 규모로 펼쳐진다. 티켓은 전 회차 빠르게 매진됐다. 25~26일과 28일 탬파 공연에 이어 오는 5월 2~3일 엘파소 선 볼 스타디움(Sun Bowl Stadium)에서 관객들을 만난다. 해당 스타디움에서 단독 콘서트를 개최한 한국 가수는 방탄소년단이 최초다.
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