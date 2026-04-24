운명에 맞서는 투어스…신곡 ‘널 따라가’ MV 티저 공개

23일 투어스는 하이브 레이블즈 유튜브 채널에 미니 5집 ‘노 트레지디’(NO TRAGEDY) 타이틀곡 ‘널 따라가’(You, You)의 뮤직비디오 티저를 게재했다. 여섯 소년의 눈부신 비주얼이 시선을 압도하는 가운데, 깜찍한 표정과 포즈로 화면을 가득 채운 투어스의 청량한 매력이 강렬한 설렘을 안긴다.
또한 어딘가를 향해 숨 가쁘게 달려가다 공중에 떠오른 별을 보고 당황한 투어스의 모습은 긴장감과 호기심을 동시에 유발한다. ‘star crushing lovers’(별을 부수고 나아가는 연인)라는 문구가 적힌 종이를 진지하게 바라보는 한진에게선 자신들의 사랑을 가로막는 별과 맞서겠다는 의지가 읽힌다. 영상 전반을 아우르는 찬란한 분위기와 투어스 특유의 생동감 넘치는 에너지가 보는 이들의 심박수를 높인다.
타이틀곡 ‘널 따라가’는 사랑에 푹 빠진 투어스를 그린 곡이다. 도훈이 작사에 참여해 꿈에서 그리던 운명의 상대를 향해 거침없이 직진하는 마음을 진정성 있게 풀어냈다. 하이라이트 메들리 공개 직후 X(옛 트위터)에는 중독성 강한 후렴구(Dda-rum)를 들리는 대로 적은 ‘따룸따룸’이 실시간 트렌드 1위에 올랐다. 이를 포함해 신보 관련 키워드 총 6개가 순위권을 차지하며 흥행 청신호를 켰다.
미니 5집 ‘노 트레지디’는 운명에 굴하지 않고 사랑을 완성하겠다는 투어스의 직진 로맨스로 가득한 앨범이다. 타이틀곡을 비롯해 ‘너의 모든 가능성이 되어 줄게’, ‘와이 유 소 배드?’(Why You So Bad?), ‘겟 잇 나우’(Get It Now), ‘파이어 이스케이프’(Fire Escape), ‘백 투 스트레인저’(Back To Strangers) 등 다채로운 스타일의 여섯 곡이 담긴다. 이 앨범은 일찌감치 선주문량 102만장(4월 17일 기준)을 넘기며 투어스의 첫 ‘밀리언 셀러’ 달성 가능성을 높였다.
한편 투어스는 24일 ‘널 따라가’ 두 번째 뮤직비디오 티저를 공개하며 컴백 열기를 이어간다. 앨범과 타이틀곡 뮤직비디오는 오는 27일 오후 6시 베일을 벗는다.
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