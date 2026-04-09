엑스디너리 히어로즈 오드·정수, 수록곡 소개

밴드 엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 멤버 전원이 곡 작업에 참여한 새 앨범의 수록곡을 소개했다.
엑스디너리 히어로즈는 오는 17일 미니 8집 ‘DEAD AND’(데드 앤드)와 타이틀곡 ‘Voyager’(보이저)를 발매하고 컴백한다. 소속사 JYP엔터테인먼트는 9일 정오 그룹 공식 SNS 채널에 신보 수록 일부 트랙의 노랫말과 멜로디를 미리 들려주는 트랙 스니크 피크 영상을 첫 선보였다.
영상 속 정수는 3월 25일 음원과 뮤직비디오를 선공개한 7번 트랙 ‘X room’(엑스 룸)의 “We Loved-Hated each other Running out of motives We pulled and fell apart But when I’m looking back, I know this We had quite a ride 그건 아마도 잊혀질 거야 이젠 아무도 찾지를 않으니” 구간에 빠져들어 신곡 몰입도를 극대화했다.
신곡 ‘X room’ 뮤직비디오에는 배우 정재영이 출연했다. 시린 겨울을 배경 삼아 아날로그 형식으로 삶과 일상의 기록을 담는 모습은 잔잔하지만 따스한 울림을 전한다.
오드(O.de)는 6번 트랙 ‘KTM’(케이티엠)의 “이 악물고 결심해도 이겨 낼 수 없던 자책 불안 끈덕지게 맘에 들러붙어 Woah oh, I’ve been Woah oh 찍어 누를수록 거칠게 일어나 날 감히 지배하게 두고 보지 않아”에 맞춰 리듬을 타며 감각적 분위기를 더하고 완곡을 향한 호기심을 높였다.
멤버 전원이 곡 작업에 참여한 새 음반 ‘DEAD AND’에는 타이틀곡 ‘Voyager’와 선공개곡 ‘X room’을 포함해 ‘Helium Balloon’(헬륨 벌룬), ‘No Cool Kids Zone’(노 쿨 키즈 존), ‘Hurt So Good’(헐트 소 굿), ‘Rise High Rise’(라이즈 하이 라이즈), ‘KTM’까지 총 7트랙이 실린다. 엑스디너리 히어로즈는 2026년 첫 컴백을 기념해 신보 발매 당일인 4월 17일 오후 8시 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 팬 쇼케이스를 개최한다.
엑스디너리 히어로즈의 여덟 번째 미니 앨범 ‘DEAD AND’와 타이틀곡 ‘Voyager’는 17일(금) 오후 1시 각종 음원사이트에서 만날 수 있다.
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