최립우, 5개 도시 첫 팬미팅 성료

최립우는 지난 4일 타이베이 앙코르 공연을 끝으로 약 3개월 간의 팬미팅 ‘Drawing Yu’(드로잉 우) 여정을 마무리했다. 최립우는 지난 12월 서울을 시작으로 타이베이, 마카오, 방콕, 도쿄 등 5개 도시에서 앙코르 팬미팅 포함 총 15회 공연을 진행했다. 특히 서울과 타이베이는 첫 단독 팬미팅부터 티켓 오픈 직후 초고속으로 매진돼 추가 회차를 오픈했고, 이에 최립우는 많은 팬들의 사랑에 보답하고자 서울과 타이베이에서 앙코르 팬미팅을 개최했다.
본 공연에서 최립우는 지난 12월 발매한 첫 싱글 앨범 ‘SWEET DREAM’의 타이틀곡 ‘UxYOUxU’를 포함해 ‘Fresh’, ‘안녕 My Friend’까지 전곡 무대를 공개해 팬들의 열렬한 반응을 이끌었다. 뿐만 아니라 다채로운 커버곡 무대를 꾸며 폭넓은 음악 스펙트럼을 선보였고, 앙코르 팬미팅에서는 첫 팬미팅과 다른 곡들을 선곡해 색다른 즐거움을 선사했다. 도쿄 공연에서는 최근 일본에서 발매한 신곡 ‘Flower Pot’ 무대를 처음으로 선보여 특별한 추억을 완성했다.
팬미팅 중간중간 최립우는 여러 유쾌하고 알찬 코너를 진행해 팬들과 더욱 가까이 소통하기도 했다. 게임부터 Q&A, 챌린지, 그림 그리기 등 다양한 활동을 진행하며 팬들과 서로에 대해 더 자세히 알아가는 시간을 가졌다. 또한 공연을 마무리하며 최립우는 “팬분들 덕분에 제가 하고 싶었던 것들을 하나하나 이뤄가고 있다. 정말 감사하다”라며 진심 어린 소감을 전했다.
이렇게 첫 단독 팬미팅부터 국내외에서 뜨거운 인기를 확인한 최립우는 오는 5월 ‘보이즈 2 플래닛’에서 호흡을 맞춘 강우진과 듀오 데뷔를 앞두고 있다.
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