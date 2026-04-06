NCT WISH, 다정함 노래

그룹 NCT WISH(엔시티 위시)가 4월20일 오후 6시 정규 1집 ‘Ode to Love’를 발매한다. 앨범은 동명의 타이틀곡을 포함해 다채로운 분위기의 총 10곡으로 구성되어 있다.
타이틀곡 ‘Ode to Love’는 청량한 리듬과 아련한 멜로디가 NCT WISH만의 색깔을 확고히 보여주는 New UK Garage(뉴 유케이 개러지) 기반의 댄스 팝 곡으로, 가사에는 차가운 세상 속에서 다정함을 전하겠다는 진심을 담았으며, ‘함께 노래하자’는 제안으로 세상을 따뜻하게 만들고자 하는 포부도 더해 듣는 이들에게 뭉클한 감동을 선사한다. 또 오늘(6일) 0시 NCT WISH 공식 SNS 채널에 공개된 ‘The Twins’(더 트윈스) 티저 이미지는 멤버별로 상반된 분위기의 두 모습을 한 화면에 포착, 닮은 듯 서로 다른 매력을 선명하게 대비시키며 새 앨범 콘셉트를 향한 궁금증을 증폭시켰다.
NCT WISH의 정규 1집 ‘Ode to Love’는 4월 20일 음반으로도 발매되며, 현재 각종 온, 오프라인 음반 매장에서 예약 구매가 가능하다.
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