인피니트 김성규, 보컬→기타리스트…단독 콘서트 포인트3

가수 김성규가 오는 27일부터 29일까지 3일간 서울 올림픽공원 올림픽홀에서 ‘2026 김성규 라이브 [LV4: 립 투 벡터](2026 KIMSUNGKYU LIVE [LV4: Leap to Vector])’(이하 ‘LV4’)를 개최하고 팬들과 만난다.
‘LV’는 2022년부터 이어지고 있는 김성규만의 시그니처 공연이다. 2022년 ‘LV1’은 ‘라이트 & 보이스(Light & Voice)’, 2023년 ‘LV2’는 ‘라이크 유어 바이브(LIKE YOUR VIBES)’, 2024년 ‘LV3’는 ‘렛츠 베케이(Let’s Vacay)‘, 새롭게 돌아오는 ’LV4‘는 ’립 투 벡터‘의 의미가 있으며, 이처럼 공연마다 동일한 타이틀의 서로 다른 풀이로 색다른 재미를 선사하고 있다.
● 2년 8개월 만의 신보, ’오프 더 맵(OFF THE MAP)‘ 전곡 라이브 공개
’LV4‘는 지난 2일 발매된 김성규의 미니 6집 ’오프 더 맵‘ 발매 이후 처음으로 열리는 공연이다. 김성규는 타이틀곡 ’널 떠올리면(When I think about you)‘을 포함한 수록곡 전곡의 무대를 공연장에서 선보이며, 컴백 전 음감회를 통해 일부 팬들에게만 선공개했던 무대를 보다 확장된 스케일로 보여줄 계획이다. 그동안 음원으로만 접할 수 있었던 신곡들을 라이브로 만날 수 있는 자리인 만큼, 팬들에게 더욱 특별하고 의미 있는 경험이 될 전망이다.
● 대한민국 대표 보컬리스트→기타리스트로 깜짝 변신, 색다른 매력 예고
’LV4‘의 또 하나의 핵심은 김성규의 기타 연주다. 김성규는 실제 공연에서 기타를 직접 연주하며 무대를 꾸밀 예정으로, 현재 개인 연습 및 합주에 매진하며 완성도 높은 무대를 위해 노력을 쏟고 있다. 보컬리스트로서의 역량을 넘어 연주까지 아우르는 ’뮤지션 김성규‘의 새로운 면모를 확인할 수 있는 무대가 될 것으로 기대를 모은다.
● 신곡부터 대표곡까지, 김성규만의 음악으로 꽉 채운 무대
’LV4‘는 별도의 게스트 없이 오롯이 김성규의 무대로 채워진다. 그만큼 김성규만의 음악과 감성에 집중할 수 있는 구성으로, 한층 깊어진 보컬과 섬세한 감정선, 풍성한 라이브 밴드 사운드가 어우러진 완성도 높은 공연이 펼쳐질 예정이다.
특히 신곡부터 대표곡까지 이어지는 다채로운 세트리스트를 통해 김성규만의 음악적 서사를 온전히 느낄 수 있는 시간이 될 것으로 예상된다. 더 깊어진 음악과 함께 화려한 가요계 귀환을 알린 김성규가 ’LV4‘로 어떤 새로운 도약을 보여줄지 관심이 집중된다.
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