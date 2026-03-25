‘음주운전’ 배성우 “내가 잘못해서 개봉 늦어져…죄송한 마음만”

25일 오후 서울 용산구 CGV용산아이파크몰에서 영화 ‘끝장수사’ 언론시사회 및 기자간담회가 열려 배성우, 정가람, 조한철, 윤경호, 박철환 감독이 참석했다.
이날 배성우는 촬영 7년여 만에 개봉하게 된 것에 대해 “사실 제가 잘못을 해서 개봉을 늦게 한 거라 죄송한 마음만 있다”라며 “그래서 제가 어떤 필드로 돌아왔다는 생각은 잘해본 적 없고, 들지도 않고, 항상 조심스럽게, 앞으로 계속 그렇게 살아야 하지 않나 생각한다”고 솔직하게 말했다.
이어 “이번 영화에 대해선, 처음 대본을 수정하는 기간부터 되게 오랫동안 작업을 했는데 그냥 보시는 분들이 즐거운 시간으로 보냈으면 좋겠다”라며 “계속 편집을 거쳐왔는데 오랜만에 영화를 보니 특히 다른 배우들이 너무너무 잘해서 멋지더라, 경호 씨도 되게 무서워 보였고, 한철 씨도, 가람 씨도, 이솜 씨도 마찬가지로 너무너무 역할을 잘 해줘서 다 빛이 났고, 감사하고 미안하기도 했고 그랬다”고 털어놨다.
배성우는 지난 2020년 11월 술을 마시고 운전하다 단속에 적발됐다. 당시 배성우의 혈중알코올농도는 0.08% 이상으로 면허취소 수준이었다. 배성우는 그해 12월에 뒤늦게 음주 운전 적발 소식이 알려진 후 “변명과 핑계의 여지가 없는 내 잘못”이라며 사과하고 자숙했다.
이후 ‘더 에이트 쇼’(2024) ‘조명가게’(2024)를 통해 연기에 복귀했다. 앞서 영화로는 ‘1947 보스톤’(2023)으로 스크린에 컴백했으나 홍보 과정에는 참여하지 않았다. 영화로는 ‘끝장수사’로 약 6년 만에 공식 석상에 섰다.
‘끝장수사’는 촌구석으로 좌천된 형사 ‘재혁’에게 찾아온 인생 마지막 기회, 두 명의 용의자가 얽힌 살인사건의 진범을 잡기 위해 신입 형사 ‘중호’와 서울로 끝장수사를 떠나면서 벌어지는 이야기를 담은 범죄 수사극이다. ‘그리드’ ‘지배종’을 연출한 박철환 감독의 첫 영화 연출작이다.
배성우는 베테랑 형사 서재혁, 정가람은 인플루언서 출신 신입 형사 김중호 역을 맡았다. 조한철이 엘리트 형사 오민호, 윤경호가 살인사건의 용의자 조동오로 분했다.
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