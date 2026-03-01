‘충주맨’ 김선태 “퇴사 소식 새어 나가…부재중 전화만 400통”

공무원 출신 크리에이터 김선태가 ‘라디오스타’에서 퇴사 소식이 의도치 않게 일찍 공개됐다고 고백했다.
18일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 ‘웃음 공무원’ 특집으로 꾸며져 붐, 문세윤, 남창희, 김선태(충주맨)가 출연해 입담을 뽐냈다.
충주시 유튜브 채널을 운영하며 ‘충주맨’으로 활동했던 전 공무원 김선태가 퇴직 3일 만에 ‘라디오스타’를 찾았다. 김선태는 소속사들을 포함한 다양한 곳에서 연락이 왔다고 고백하며 “지금 제 결정은 혼자 해야겠다, 어디 소속되는 것에 지치기도 했다”라고 홀로 자유롭게 콘텐츠를 제작할 예정이라고 밝혔다. 유튜브 개설 이틀 만에 구독자 100만 돌파를 기록한 김선태는 구독자 폭등에 두려움을 털어놓기도.
이어 김선태는 퇴사 소식이 예상보다 일찍 알려졌다고 고백하며 “정보가 새어 나갔다”라고 고백했다. 원래 퇴사하는 과정을 콘텐츠로 제작할 예정이었다는 김선태는 “늦잠을 자고 있는데 전화가 400통이 왔다”라며 다급하게 퇴사 영상을 올릴 수밖에 없었던 비화를 전했다.
한편, MBC ‘라디오스타’는 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장 해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼 프로그램으로 매주 수요일 오후 10시 30분에 방송된다.
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