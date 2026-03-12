곽범 “유튜브 고정 12개…콘텐츠 욕심에 고소당할 뻔”

11일 오후 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘라디오스타’에서는 ‘다재다능하다능~’ 특집으로 꾸며져 배우 진서연, 금새록, 주종혁, 코미디언 곽범이 출연해 입담을 뽐냈다.
곽범이 유튜브계의 ‘다작능력자’로 소개됐다. 곽범은 “감사하게도 너무 많이 불러주셨다”라며 고정으로 출연 중인 웹 예능만 12개라고 밝혀 모두를 놀라게 했다.
이어 곽범은 콘텐츠 욕심 때문에 고소당할 뻔한 일화를 공개해 눈길을 끌었다. 곽범은 송소희의 ‘Not a Dream’을 패러디한 영상을 올려 화제를 모았다. 송소희 무대를 보고 감탄해 급하게 패러디 영상을 제작해 올렸다는 곽범은 “송소희 씨가 비슷하게 라이브 영상을 찍으려고 준비하셨는데, 제가 선수 친 느낌이 되었다”라며 이후 라디오에서 만난 송소희 측에서 선처를 해줬다고 유쾌한 비화를 전했다.
그러나 송소희 모창을 선보인 곽범은 “허락하지 않으면 부르지 않고, 따라 하지 않겠다고 선서를 했다”라며 ‘라디오스타’를 위해 송소희 회사에 직접 연락해 허락받았다고 밝혀 웃음을 안겼다.
한편, MBC ‘라디오스타’는 어디로 튈지 모르는 촌철살인의 입담으로 게스트들을 무장 해제시켜 진짜 이야기를 끄집어내는 독보적 토크쇼 프로그램으로 매주 수요일 오후 10시 30분에 방송된다.
