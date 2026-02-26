‘매드 댄스 오피스’ 염혜란 “아린과 모녀 호흡, 첫 촬영부터 잘하더라”

배우 염혜란이 영화 ‘매드 댄스 오피스’를 함께 한 걸그룹 오마이걸 출신 아린의 연기를 칭찬했다.
염혜란은 26일 오후 서울 종로구 삼청동 한 카페에서 진행된 영화 ‘매드 댄스 오피스’(감독 조현진) 관련 뉴스1과의 인터뷰에서 아린과의 모녀 호흡에 대해 “아이돌로는 봤지만 연기를 한 부분은 못 봤었다, (현장에서 보니) 생각보다 되게 차분하더라”라고 말했다.
이어 “식탁에서 찍는 장면이 첫 신인데 첫날 아파트에서 찍었다, 첫 촬영이 굉장히 어려웠다, 스태프도 늘 일하던 스태프가 아니어서 조율이 필요했고 나도 첫 촬영인데 첫 촬영부터 중심을 잡고 잘 가더라, 이렇게 가면 되겠다 했다”며 “좀 더 많은 신을 촬영했으면 좋겠는데 못 해서 아쉬웠다”고 설명했다. ‘매드 댄스 오피스’는 24시간 완벽하게 살아오던 공무원 국희(염혜란 분)가 조금 망해버린 인생 앞에서 플라멩코 스텝을 밟으며 몰랐던 희망을 찾아가는 이야기를 그린 영화다. 단편 ‘무서워서 크게 부르는 노래’로 제3회 전주 단편영화제 대상인 전주 꽃심상을 수상한 조현진 감독의 장편 데뷔작이다.
염혜란은 극 중 24시간 빈틈없는 삶을 살아왔지만, 한순간에 흔들리게 된 구청 과장 국희를 연기했다.
